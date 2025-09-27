ESCUDELLA DE PASTOR
Una escudella de la Cerdanya,el Ripollès, etc. molt semblant a la d’ Arròs i fideus del Pla de l’Estany, l’ Escudella catxaruda del Vallès (on també s’ hi posava una bola de sagí “maurada” o amassada) o a l’ Escudella barrejada d’ altres comarques.Sovint, a la muntanya, era l’ únic plat calent- normalment a l’hora de sopar-, que feien els pastors.
Ingredients
aigua
ossos de l’espinada salats ,cua,de porc
cansalada
sagí
farina
col
patates
fideus gruixuts
arròs
sal
Elaboració
En una olla -si és de terrissa el plat surt molt millor- terrissa) hi poseu l’aigua freda amb els ossos de l’espinada, la cua i la cansalada, tot prèviament rentat. La poseu al foc i ho féu coure uns 3/4 d’hora (aproximadament). Traieu els ossos. Hi afegiu la col i les patates tallades a trossos més aviat petits, així com la cua i la carn que puguin tenir els ossos de l’espinada; ho esmicoleu deixant-ho dintre de l’escudella.
Uns 20 minuts abans de treure-ho del foc afegiu l’arròs i fideus. Ho deixeu coure i ho proveu de sal.
Notes
Si sol posar la mateixa quantitat d’arròs i fideus; més aviat ha de quedar cuit que no pas grenyal. Antigament es feien servir “fideus de madeixa”, que calia trencar amb les mans. Un servidor encara ho havia vist.
El sagí-que no hi falta mai- s’ hi sol posar en forma de bola enfarinada. Aquesta escudella surt bona tenint en compte la qualitat de l’ aigua del Pirineu.
Els pastors, a part de posar-hi els ossos salats, cansalada, sagí- que es conserva-, si no tenen carn fresca, hi fan servir -almenys així ho he vist, al Ripollès, a Coma de Vaca-, pastilles de brou concentrat, a més de les patates, mongetes i, si en tenen, la col verda de muntanya (tot i que a l’hivern, quan és bona, els pastors solen baixar a la plana).
També s’hi posava, en comptes d’ arròs i fideus, blat picat o de coure o blat de moro escairat (el del Berguedà, Solsonès, etc.,és un blat de moro blanc), així com ordi (com podem veure a la Catalunya Nord).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!