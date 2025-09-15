ESCUDELLA DE FESOLETS
Els fesolets, segosn les comarques, tenen noms divesos: fesols menuts, de l’ ullo negre, caragiras, escurça-tites, banyolins, mongets,guixons (Menorca) etc. Són excel.lents bullits, sovint amb bròquil, amb cansalda, amb botifarra de de perol; però també s’ en fan escudelles, com aquesta, que en algunes comarques es deia Escudella de Quaresma.
Ingredients
aigua
400 g de fesolets ( o una mica menys)
1 capsa de coliflor petita
2 patates (opcional)
1 grapat de fideus gruixuts (uns 40 g)
1 grapat d’arròs (uns 40 g)
arròs
Elaboració
Poseu al foc, en una olla alta, els fesolets amb aigua freda. Tan aviat com arrenquin el bull , els deixeu a foc suau. Deixeu-los quasi cuits. Peleu les patates, si n’hi poseu, renteu-les i talleu-les a trossets. Talleu la coliflor a ramets i poseu-li. Quan tot estigui gairebé cuit (uns 25 minuts) hi afegiu els fideus i l’arròs, i ho deixeu coure, a foc més aviat rabent, uns 20 minuts. Poseu-ho a punt de sal.
Notes
Aquesta escudella es pot fer també només amb fideus o només amb arròs. En la versió grassa, s’ hi pot afegir una bola de sagí, i en la de Quaresma, un raig d’ oli.
Hi ha qui hi posa les patates amb ‘aigua freda, es couen millor.
