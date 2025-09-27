Escudella de carbassa/carabassa

ESCUDELLA DE CARBASSA
La carbassa te força aplicacions tradicionals en la nostra cuina , i particularment en algunes sopes.
Ingredients
300 o 400 g de carbassa (aproximadament)
1 ceba
oli
100 g d’arròs
100 g de fideus gruixuts
aigua o brou
Elaboració
Netegeu la carbassa, talleu-la a daus i coeu-la amb aigua i sal. Quan sigui cuita, traieu-la de l ‘olla i poseu-la a escórrer. Mentrestant, poseu una paella al foc amb oli i hi feu tornar rossa la ceba tallada menuda. Poseu aquesta ceba i la carbassa en una olla al foc amb aigua, un raig d’ oli i l’ arròs i fideus. Deixeu-ho coure almenys 20 minuts, ja que l’ arròs ha de quedar covat, més que grenyal. Proveu-ho de sal.
Notes
Hi ha altres versions d’ aquesta escudella, en què se substitueix l’ aigua per llet-modernament és una fegit de crema de llet, per lligar-la- o bé per un brou de carn.
S’ hi pot afegir un grapat de mongetes i tota classe de verdures- patata, pastanaga, porro, api, etc.-. En aquest cas es passa pel minipimer- per fer-ne una crema. Es pot congelar bé.
Se sol fer servir la carbassa anomenada violi, cacauet o rabequet.
