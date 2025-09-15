ESCUDELLA BARREJADA
Dita també escudella sense ossos, olla barrejada, sopa de brosses, és una sopa en què s’hi troben entrebancs, molt substanciosa.
A la regió de Lleida l’ escudella olla o sopa barrejada també es fa el dimarts de carnaval en algun poble, on rep diversos noms: Guixa a Isona, Calderada a la Seu d’ Urgell, Ranxo a Ponts i a Rialp.
Ingredients
2 l d’ aiuga,1 g de cigrons remullats tota la nit, 1 pit de gallina, 1 tros de carn de vedella a trossets, 1 bola de sagí (hi ha qui el prefereix ranci), 50 g de botifarra negra a 1 rodanxes, 3 fulles de col, 2 patates mitjanes a daus
1 tassa de cafè d’ arròs,
1 grapat de fideus
Elaboració
Feu bullir en una olla plena d’ aigua, en fred, els cigrons, la gallina, el sagí, la vedella , durant unes 2 hores (o una mica menys).Mitja hora abans de la cocció tireu-hi la botifarra, la patata i la col a trossos, 1 tassa de cafè d’arròs i una de fideus.
Notes
Es poden variar els ingredients.
Cal servir-ho amb tots els ingredients tallats a trossos menuts, sense ossos. També s’ hi pot posar llonganissa blanca, botifarra d’ ou, etc.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!