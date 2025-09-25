escudedlla de fesolets

ESCUDELLA DE FESOLETS
Els fesolets, segons les comarques, tenen noms divesos: fesols menuts, de l’ ull negre, caragirats, sabatetes de puta, armilla de senyor, banyolins, mongets, guixons (Menorca) etc. Són excel.lents bullits, sovint amb bròquil, amb cansalada, amb botifarra de de perol; però també se`n fan escudelles, com aquesta, que en algunes comarques es deia Escudella de Quaresma. També es posen a l’ arròs o als fideus.
Ingredients
aigua
400 g de fesolets ( o una mica menys)
1 capsa de coliflor petita
2 patates (opcional)
1 grapat de fideus gruixuts (uns 40 g)
1 grapat d’arròs (uns 40 g)
arròs
Elaboració
Poseu al foc,en una olla alta, els fesolets amb aigua freda. Tan aviat com arrenquin el bull , els deixeu a foc suau.Deixeu-los quasi cuits.Peleu les patates,si n’hi poseu, renteu-les i talleu-les a trossets. Talleu la col-i-flor a ramets i poseu-li. Quan tot estigui gairebé cuit (uns 25 minuts) hi afegiu els fideus i l’arròs, i ho deixeu coure, a foc més avita rabent, uns 20 minuts. Poseu-ho a punt de sal.
Notes
Aquesta escudella es pot fer també només amb fideus o només amb arròs. En la versió grasssa, s’ hi pot afegir una bola de sagí, i en la de Quaresma, un raig d’ oli.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!