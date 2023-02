ELS CIGRONS A LA CATALANA NO PORTEN XORIÇO

CIGRONS DE QUARESMA O A LA CATALANA

Sense arribar a l’ús que tenen les mongetes, els cigrons també són populars a Catalunya. Es mengen i cuinen de moltes maneres: simplement bullits, i amanits amb oli, o acompanyats d’ allioli; fregits amb cansalada; en puré,en forma de “gresoleta” o croqueta, en truita, i fins picats;guisats amb salsa, cap de costella, botifarra, amb bacallà…També es posen a l’arròs al forn (com al País Valencià) i es poden combinar amb pasta, amb verdures (com espinacs,bledes,col, coliflor). Simplement guisat com en aquesta recepta del Priorat.

Ingredients

800 g de cigrons (aproximadament)

bicarbonat 10 g

1 ceba

3 tomàquets

2 ous

2 o 3 alls

oli

1 grapat d’ ametlles (uns 15 o 20 g)

julivert

sal

aigua

Elaboració

El dia abans poseu en remull els cigrons, amb el bicarbonat i, si voleu, un pols de sal.

Feu els ous durs, bullint-los 10 minuts.

Escorreu els cigrons, renteu-los i poseu-los en una olla amb aigua bullent, mirant que el bull no es pari i mantenint el foc alt, per evitar que quedin com bales (la seva cocció, doncs, és diferent de les de les mongetes).

Peleu els tomàquets i ratlleu-los; talleu també finament les cebes o, millor, ratlleu-les i, amb l’oli, feu-ne un sofregit en una cassola. Un cop llest el sofregit hi tireu els cigrons bullits. Hi poseu aigua de bullir-los. Peleu les ametlles i piqueu-les juntament amb el safrà; deixateu la picada amb una mica d’aigua dels cigrons i la tireu a la cassola. Col.loqueu al damunt els ous durs pelats i partits per la meitat.Tasteu-ho de sal.

Notes

Aquests cigrons, tan simples, surten, no obstant, veritablement exquisits. I, per als vegetarians, és un plat que demostra que la cuina tradicional ofereix plats suculents. El secret és el sofregit i la picada.Aquest el podeu fer més simple, prescindint d’ algun ingredient (com la ceba) o posar-n’hi algun més (com és ara all). Hi podeu també afegir pebre, julivert picat i, si voleu, els ous també picats o gratats, per donar-hi gust o per decorar, o bé aixafats amb la picada, que també podeu espessir amb uns quants cigrons.

Podeu fer servir, per descomptat, cigrons ja bullits, comprats en una botiga de llegums cuits- tal com es troben a Catalunya;demaneu-hi una mica de suc de cocció,- o bé de pot.

En algunes comarques, aquests cigrons- fets amb picada- es diuen “a la catalana”.