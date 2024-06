El Bullit de l´estiu

BULLIT DE CREÏLLA, BLEDA, CEBA I CARXOFA

La verdura bullida, tan habitual arreu, de Catalunya a Eivissa, de la Ribera a les comarques d’ Alacant-d’ on procedeix aquesta combinació-, ens mostra la part frugal, senzilla i, per tant, dietètica, de la nostra cuina tradicional de diari. Algú va escriure que la cuina valenciana no tenia plats de verdures, cosa ben falsa; una altra cosa és que no se solen trobar als restaurants.

A les comarques centrals valencianes el Bullit, es composa de bajoques (mongetes tendre), creïlles/patates i ceba. A Catalunya de mongetes tendres o bajoques, patates, i a vegades pastanaga.

Ingredients

4 patates grosses

1/2 kg de bledes

1 ceba grossa

4 carxofes petites

Elaboració

Poseu una olla al foc amb aigua i sal. Quan arranqui el bull, aneu-hi tirant les verdures, pelades i tallades a trossos segons el seu grau de cocció, si bé uns 20 minuts és suficient per totes. Escorreu-les i serviu-les. Normalment s’ acompanyen amb oli d’ oliva.

Notes

Aquesta verdura bullida se sol servir amb oli. També hi pot escaure un allioli, o un fregit d’alls i un mica de pebre vermell, com es fa al sud d’ Alacant, i també un raig de vinagre o suc de llimona, com a les Balears.

Quan a aquestes verdures s’ hi afegeix bacallà o melva, ous, nyores etc., tenim guisats anomenats “Borra” , “Borreta”, “Bollitori”, etc.

Tradicionalment es feia servir una olla de terrissa, que donava un gust excel.lent a tots els ingredients.

A la Ribera, a casa dels meus amics, el sopar de l´estiu acostumava a ser un Bullit, acompanyat d’ un ou dur i pimentons torrats: una menjar tan bo com sa.

Aquest tipus de verdura bullida també és molt corrent en la cuina eivissenca, catalana, etc. sempre amb l´acompanyament de patates, com a Portugal. En canvi, en general, aquest bullits amanits amb oli solen ser desconeguts per la cuina espanyola.

Hi ha diverses combinacions. La bàsica del Bullit o Bollit valencià és creïlla, mongeta tendra i ceba, i a vegades carlota.