COCA DE CIRERES O CLAFOUTIS

CLAFOUTIS (PASTÍS DE CIRERES)

El mot occità clafotís ve de “claufir” (o clafir), farcir, no pas d’ una onomatopeia, com sostenen els francesos. Aquest mot occità també existeix en català: clafir és omplir atapeïdament, farcir; clafert, vol dir replè, reblert, farcit. Tampoc és un pastís nòrdic, com va dir un famós cuiner a RAC1. I tampoc es despinyolen, com afirmava.

Ingredients

De 400 g a ½ kg de cireres negres

1/4 de kg de farina (o menys, uns 300 g, unes 3 o 4 cullerades)

4 o 6 ous (petits)

¾ de l de llet

200 g de sucre (una tassa)

2 cullerades de mantega (o més, fins a 50 g)

llet (uns ¾ de l)

un pols de sal

Elaboració

En una conca barregeu la farina i els ous; treballeu-la bé. Poseu-hi la llet que admeti, el sucre, la sal, i la mantega reblanida, fins que quedi una massa més aviat líquida. Deixeu reposar la pasta durant una hora, aproximadament i amb la conca tapada.Escueu les cireres.

Greixeu amb oli o mantega una llauna o motlle de forma rodona i parets una mica altes i, opcionalment, empolseu-la amb farina i col.loqueu-hi la pasta. Afegiu les cireres (també s’ hi poden posar primer; en ser una mica líquida, aquesta baixa). Tot plegat ha de tenir un dit de gruix. Ho entreu a forn mitjà, prèviament encès i calent, durant una mitja hora.(Forn prèviament escalfat a uns 150º). És normal que la pasta faci una butllofa.

N otes

És important deixar els pinyols a les cireres, ja que comuniquen a la coca un gust especialment deliciós. Hi ha qui el sucre el barreja amb les cireres, mentre la pasta reposa; després es barregen amb la pasta.

Un cop fet- es pot menjar tebi-, hi ha qui hi posa sucre al damunt.

Molt sovint s’ afegeix a la massa un parell de cullerades d’ aiguardent, de rom, etc. Suggereixo afegir-hi kirsch, maraschino o ratafia de cireres.

Seguint el mateix esquema, tant al Llemosí com al Perigord i altres contrades occitanes, el clafotís es fa amb altres fruites: peres, pomes, prunes seques, panses, albercocs, raïm, préssecs, maduixes, móres, pinya o barreges de fruites.

A Catalunya també tenim la coca de cireres de Reus, alguna coca valenciana i pastissos diversos pastissos europeus.