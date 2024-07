CÓC D’ ESTIU

CÓC AMB ESCALIVADA

La coca amb escalivada, amb ceba, enramada, dita també de Cutxipanda (Segrià), de recapte, de pebrot i tomata, amb pebrot, pebres,o pebrera (Balears), amb pebrera i tomaca o fassida (comarques d’ Alacant) la retrobem amb petites variants, a tots els Països Catalans. La modalitat cóc es troba a l´Urgell- d’ on procedeix aquesta recepta- però també a la Franja i a la regió de l´Ebre; no vol dir, per tant, només “coca de recapte”. Els cócs de l´Urgell tenen la seva diada més esplèndida en la FiraCóc o Aplec del Cóc, que té lloc a Tàrrega cada any durant el mes de maig. El mot coc- i el derivat coca- ve del fràncic, la llengua germànica que parlaven els carolingis que van instaurar la Marca Hispànica ( koek, kuchen, cake…).

Ingredients

1 kg de pasta de pa en cru

oli

3 tomàquets

1 ceba

1 albergínia

2 pebrots vermells

sal

Elaboració

Prepareu la pasta de pa segons el que expliquem en l’apartat corresponent, o bé feu-la utilitzant un 400 g de farina, 10 g de llevat, 1 pols de sal i 1/2 got d’aigua tèbia. Passeu la farina pel sedàs i disposeu-la en circumferència sobre la taula;col.loqueu al mig els restants ingredients de la pasta i pasteu-la amb les mans, fins que sigui consistent. Deixeu-la reposar en un lloc tebi, dins d’una cassola o gibrell coberta amb un drap ,durant unes 5 o 6 hores, fins que llevi.

Per fer la coca, preneu la pasta i afegiu-li 1 dl d’oli; barregeu-ho tot bé amb els dits fins que tota la massa quedi ben oliada.

Enfarineu una llauna i estireu-hi la pasta.

Escaliveu els pebrots i les albergínies, , netegeu-los i talleu-los a tires. A sobre de la pasta hi col.loqueu la ceba i el tomàquet picats i crusos (però també es poden escalivar o fregir) així com el pebrot i l’albergínia escalivats. Saleu, ho ruixeu amb un altre dl d’oli i poseu la llauna a forn suau (180º) durant uns 20 o 30 minuts. Es deliciosa menjada en calent.

Notes

Hi ha variants: hi ha qui hi utilitza trossos de botifarra o llonganissa crua, arengades (en general sense el cap), etc.

Els flequers solien fer aquesta coca després de l’ última fornada del pa i quedaven perfectament cuites en 20 o 30 minuts amb l’escalfor que quedava al forn, escalfat amb feixines de llenya (alzina, pi,etc.).Això era la coca o pa de regit, (i no “arregit”, com s’ escriu correntment), expressió que ve de “coure a regit”, o sigui, coure sense flama, amb l’ escalfor de la fornada anterior (Urgell, etc.).

També hi ha un coc amb ceba, i cocs dolços.