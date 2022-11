CARGOLS AMB CONILL I POP

Un plat que, palatalment, hem de qualificar de Festa Major , dintre d’ aquestes combinacions anomenades Mar i muntanya, mogudes entre el seny i la rauxa, però que en algun cas- com en aquest, poden arribar a allò sublim. Sobretot si es pot aconseguir conill de bosc, tal com algun cop la mare havia fet la recepta. Tot, podríem dir, era salvatge: el conill, els cargols i el pop. Aquesta era una de els formes de menjar cargols que més ens agradaven. La combinació de sabors forts com la caça i el pop, amb la receptivitat gustativa dels cargols, convertien la menja en quelcom de sumptuós. Llepar les closques ja era un preludi d’ exaltació palatal.

Segons la quantitat de conill o cargols que hi poseu, tindreu, al gust, uns “cargols amb conill” o un “conill amb cargols”- un plat corrent a tot Catalunya,de les comarques occidentals a les orientals. Mireu si n’ és de fàcil, inventar nous plats.

Ingredients

1 conill,1 grapat de cargols bullits per persona (depèn de la gana),1 pop,oli,1 ceba,3 tomàquets,2 o 3 grans d’ all,1 ramet de farigola,1 raig de vi ranci

aigua,sal

1 llesqueta de pa torrat (o fregit)

2 grans d’ all

julivert

pebre negre

Elaboració

Un cop nets els cargols, feu-los arrencar el bull (hi ha qui els cou de mitja hora a una hora; no cal tant de temps, a parer meu). Guardeu-los. En una cassola amb oli feu-hi rossejar el conill a talls, salats. Guardeu-los, i en el mateix greix, hi feu sofregir i coure el pop, fins que sigui una mica tou- sense salar- que guardareu. A continuació feu-hi un sofregit ben confitat amb la ceba, els alls, els tomàquets i la branqueta de farigola o l’herba que us vingui de gust. Quan estigui fet, tireu-hi el raig de vi ranci i deixeu reduir. A continuació hi afegiu el conill, els cargols i el pop. Ho deixeu fent la xup-xup, tot afegint-hi aigua calenta.

Al final de la cocció -més de mitja hora- hi tireu la picada feta amb el pa torrat, all, julivert i pebre negre en gra. Una mica de coentor no hi fa cap mal.

Notes

Podeu utilitzar també calamars o sèpia, o bé unes gambes ben boniques, o bé escamarlans o llagosta, així com peus de porc.

Una cosina meva els fa amb un bon sofregit- amb força tomata-, conill sèpia i els estofa en un olla tapada amb un plat d’ aigua afegint-hi una mica de llorer, pebre negre, meladuix (marduix) romaní i farigola, a més d’ una mica d’ oli de cirereta (oli coent). Al final hi afegeix una picada de pa torrat i alls, o bé un allioli negat. No s’ oblida d’ un got de moscatell o anís.

No cal dir que heu de vigilar el grau de cocció del pop: si són popets, no hi problema, però si és un pop més gros, potser caldrà bullir-lo abans. Si feu servir sèpia- una alternativa excel.lent- no tindreu aquest problema.