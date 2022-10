CALAMARS FARCITS A LA CATALANA

CALAMARS FARCITS

Els calamars es poden farcir amb els propis tentacles, ou dur, gambes, etc., però la recepta més original de tota la Mediterrània, sens dubte, és embotits amb carn. A la Costa Brava- i, de fet, arreu de Catalunya-, és una recepta molt corrent, tant a les cases com als restaurants.

Ingredients

1 kg de calamars

1/4 de kg de carn de porc picada (aproximadament; pot ser una barreja de porc i vedella)

1 ceba mitjana

2 tomàquets petits

all

julivert,farina

oli,sal, pebre

Elaboració

Netegeu els calamars i guardeu les ales i la part del cap i potes. Això ho trinxeu amb un tallant juntament amb la carn; hi afegiu all i julivert i una pols de sal. Amb tot això farciu els calamars.

Cosiu l’ obertura, a fi que el farciment no s’ escapi.Poseu oli en una paella, enfarineu els calamars i fregiu-los una mica, deixant que agafin color.

En el mateix oli hi feu sofregir la ceba, ben picolada i quan sigui rossa hi tireu el tomàquet, pelat i picolat.

Al cap d’ uns minuts hi fiqueu els calamars i una mica d’ aigua.

Deixeu-ho coure a foc suau, vigilant que no hi falti aigua però que la salsa quedi una mica reduïda, fins que siguin cuits (una mitja hora). Proveu-ho de sal i pebre.

Notes

-Al sofregit també hi podeu afegir all,julivert,farina, vi,pebre vermell o coent etc., segons acostumeu a fer-ho.

-Hi ha qui el farcit el fa amb botifarra crua , i hi ha qui hi afegeix la meitat de carn de vedella o un 75%.

-Algunes cuineres giren les bosses dels calamars, i d’ aquesta manera no hi ha tant perill que es buidin. En comptes de cosir-se, es poden aguantar amb un escuradents

-Hi podeu afegir una picada, enriquida, si voleu, amb xocolata.S’ hi pot posar galetes o una llesqueta de pa fregit, així com vi ranci o vi blanc.

-Hi ha qui lliga el farciment amb ou o pa, però no és necessari.

-Semblantment, hi ha qui prescindeix de fregir-los

-Al vostre gust, podeu afegir al plat unes gambes o unes escamarlans, que coguin en la mateixa salsa

Finalment, a Tossa de Mar afegeixen poma al farciment i xocolata.

A Mallorca els farceixen amb sobrassada. També s’ hi pot posar pernil o arròs, com es fa a Grècia, Turquia etc.