BULLIT DE PORC
El bullit, arreu dels Països Catalans, a tota la Península Ibèrica i fins a Occitània (sud de França), ha estat, durant segles l’ àpat de diari, i fins i tot de festa, a Mallorca. Correspon al plat que ara, a Catalunya, se sol anomenar escudella i carn d’ olla. També se’n diu Bullit DE PORC
Ingredients
1 os de porc, orella, morro, careta o carassa,1 peu , salats o frescos
carn per olla al gust: pollastre , vedella, xai (opcional)
embotits: botifarró, sobrassada (opcional)
1/2 kg de cigrons
1 nap
1 pastanaga
1 xirivia (opcional)
1 porro
1 ceba
1 tros d’ api
1/2 kg de mongetes tendres
4 patates grosses
1 moniato (si ‘ és el temps)
1 tomàquet de ramellet
1 ceba
1 de col de cabdell petita o mitjana
aigua
sal
arròs o fideus
Elaboració
Poseu al foc una olla amb us 3 l d’ aigua, en fred, amb els els ossos , la carn i els cigorns, si n’ hi poseu. Feu-ho bullir a foc més aviat baix, escumant el brou de tant en tant. A les dues hores d’ ebullició, aproximadament, traieu els ossos i la carn, que guardareu en una plata calenta, i al brou hi afegiu les patates- senceres i marcades amb el ganivet, o a cantons grossos-, el moniato, les fulles de col (sense el tronxo), les mongetes tendres, el botifarró, un tros de sobrassada i ho deixeu bullir una mitja hora més.Coleu-ho i poseu-ho en una cassola.Serviu, en una plata, la col i la patata i els mongetes, en l’ altra els cigrons i en l’ altra hi distribuïu la carn de porc.
Notes
Es corrent que les patates i llegums se sofregeixin amb sobrassada, resultant, per tant, un plat molt substanciós, ara difícil de trobar.
En aquest cas, el brou es pot guardar, o bé en podeu una escudella amb pasta (i especialment fideus) o arròs. En el moment de tirar-hi la pasta o l’ arròs, hi ha qui hi afegeix sobrassada o bé una tomàtiga de ramellet i un pols de canyella.
Segons els gust, s’ hi posen altres verdures, com porro, api o coliflor o pastanaga (pastanagó).
A Eivissa en fan una versió similar, si bé la més conegut é la feta amb peix, el Bullit de peix (una mena d’ olla de peix o suquet).
