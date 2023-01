ARRÒS AL FORN

L’ Arròs al forn, una de les especialitat de la cuina valenciana que mereixeria ésser més coneguda. Es feia habitualment el dilluns aprofitant les sobres de l’ Olla dominical dominical; rebia els noms humorístics d’ “Arròs amb perdiu”- per la cabeça d’ alls que s’ hi sol posar al mig- o “Arròs passejat”, ja que era costum portar-lo al forn, quan a les cases no n’hi havia o, d’ una forma una mica “coent”, “Tresor amagat”.

Ingredients

4 tasses d’ arròs (uns 400 g)

1 grapat de cigrons (uns 150 g)

bicarbonat

caldo (doble quantitat que d’ arròs)

Embotits:botifarra de ceba, xoricets, etc.

2 alls, i tomàquet mitjà

1 patata grossa

1 tomàquet gros

1 cabeça d’alls

sal

Elaboració

Poseu els cigrons en remull la nit abans, amb una mica de bicarbonat. O bé aprofiteu els gigrons i altres ingredients (carn de porc, botifarres, etc.) de l’ olla.

L’ endemà, renteu els cigrons i feu-los bullir. O bé aprofiteu els cigrons i altres ingredients de l’ olla.

Poseu una cassola al foc o paella amb oli i feu-hi sofregir les botifarres, xoricets, etc. Retireu-los, amb una mica d’ oli de fregir-les. A la mateixa cassola, posada al foc, hi feu un sofregit amb alls picats i tomaca (hi ha qui no hi fa sofregit).Hi tireu l’ arròs, que rossejareu. Quan sigui rossejat hi afegiu aigua de bullir els cigrons, calenta (o, millor caldo)i, al damunt rodelles de tomàquet i de creïlla (patata) alternats i, si us hi agrada, una cabeça d’ alls al mig, sencera.Feu coure l’ arròs al forn, prèviament escalfat, fins que quedi ben sec, durant uns 15 o 20 minuts a uns 220º, amb escalfor a dalt i a baix

Notes

També hi podeu afegir pebre negre o pebre vermell, safrà, julivert, llard, i canviar els embotits – botifarra, peltruc o poltrota,- carns,pilotes de carn tallades a rodanxes etc.-.

Es fa servir una cassola de terra totalment plana, de les que a València s’ anomena “rossejadora”.

Es poden sofregir una mica les rodelles de patata.

S’ pot afegir costella de porc i cansalada virada.

Afegint-hi uns ous batuts i tornant-ho a ficar al forn fins que es daurin, tenim el sorprenent “Arròs amb crosta