ARRÒS NEGRE AMB GAMBES I BOLETS
A Mallorca i a Catalunya es fan arrossos de mar i muntanya, com aquest amb gambes i bolets.
ingredients
1 cap de rap,
dos calamarets
8 gambes
un grapat de bolets
una llauna petita de pebrots vermells
un grapat de pèsols i de mongetes verdes
2 carxofes
2 tomàquets de ramellet
sal,
oli, pebre vermell, safrà i la tinta del calamar ben diluïda en un poc del brou o aigua
Elaboració
Sofregiu el calamar en una greixonera (cassola) amb un fons d’ oli treure i reservar, poseu-hi mongetes i carxofes, i el tomàquet ratllat, sense llavors ni peles. Sofregiu-bé. A continuació hi afegiu l’ arròs l’arròs, el pebre bord (pebre vermell) i el safrà, unes voltetes i els bolets i el pebrot vermell. Tireu-hi la tinta dissolta, unes voltes més i el brou ( un poc més del doble) i el calamar. Uns minuts abans de que estigui a punt posar les gambetes al damunt.
Notes
Al sofregit hi podeu afegir ceba, all i pebrot verd o vermell.
Els boles poden ser rossinyols, camasecs, rovellons, etc.
També s’ hi sol afegir una barreja d’ espècies de la casa Crespí, molt popular a l´illa, està compost de Jamaica (també conegut com a pebre bo anglès o allspice, que a Mallorca també és anomenat tot espècies), que prové d’Hondures; pebre bo o negre, que és de l’Índia; canyella, que arriba des de Sri Lanka; nou moscada, que és d’Indonèsia; i, finalment, clau, que prové de Madagascar.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!