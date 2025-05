arròs, cereals, pa, coca…

L’ ARRÒS I ELS CEREALS

La cultura popular mediterrània- i valenciana- el blat era un aliment absolutament essencial. En la cultura judeo-cristiana es el mateix símbol del menjar, tal com diu la Bíblia. Es pot dir que tot es menjava amb pa- de les sopes als “mulladors” (de “mullar” o sucar pa) de les salses al peix i la carn. El tros de pa feia de cullera, una cosa que encara és totalment corrent al Magrib, on es mengen així des del Tagín marroquí a l’ El h’mis d’ Algèria (un mullador de pebrots i tomaques, molt semblant als mulladors valencians). Els qui venim d’una cultura rural sempre hem menjat així.

El pa és l’ aliment sagrat de jueus i cristians, ja que en el nostre cas representa el cos de Crist. En la cultura tradicional es tractava amb molt de respecte: abans d’ encetar-lo s’ hi marcava una creu, i si que queia un bocí a terra, se’l besava. Tot això ho veia fer a la meva àvia. El pa eixut no es llençava mai, i servia per fer sopes i altres plats, com veiem a València, Catalunya i les Balears, Occitània, Itàlia, Espanya, Portugal i fins a Anglaterra (púdings). Amb el pa eixut i les tomaques que, per massa madures, eren per tirar a les gallines, sembla que els catalans van inventar el pas cucat o mullat amb tomaca. I de, pas, arreu de l’ àmbit mediterrani, les sopes de pa, de les sopes escaldades a les sopes mallorquines.

Els pescadors de Catalunya menjaven el seu suquet, a la barca, amb grans llesques de pa que feien la funció de plat. Jo encara he vist menjar així la Bollabessa o sopa de peix dels pescadors algerians al port de Tipaza, on vaig ser convidat a anar de pesca mentre cercava receptes i vivències de pescadors. Per influència colonial, havien substituït el tradicional hobz o pa àrab per una baguette francesa. També els pastors tenien un gran respecte al pa, com he pogut veure , per a la documentació d’un llibre sobre la cuina dels pastors, convivint amb pastors catalans, valencians, de Creta, d’ Algèria, de Sardenya, etc. Tota la meva infància va estar relacionada amb el pa, ja que a casa hi havia un forn públic (fleca, tafona…). M’ hi passava hores, sobretot a l’ hivern, que hi feia de bon estar. Le meves papil.les i narius estan amarats d’ olors sensuals de “feixines” (feixos) de pi, de llevat (rent), de massa llevant, de pa acabat de fer… A tota la Mediterrània el pa- tant el rodó com l´aplanat de tipus àrab, turc, etc.- és l’ aliment bàsic. Mai no he fruit tant menjant-lo per sucar la salsa i agafar els trossos de carn dels tagins al Marroc, unes meze a Turquia o al Líban, una skordalia a Grècia o uns cevapcici a Sèrbia.

Una terra sense blat?

Si bé el País Valencià és deficitari en el cultiu de blat- blats com el candealet, el fartó, el rabet de gat…- el pa, sempre hi ha estat un aliment essencial. Com a tota la mediterrània , el Pakistan i el nord de l´Índia, Iran, Àsia central… Vicent Andrés i Estellés, en diversos poemes, ens diu que és fill de flequer:

Venies d’ una llarga família de forners…

I deixar caure el pa, aquell pa cruixidor,

i alegre, a les paneres, i tripular el forn.

“Seràs el rent que fa pujar el pa”, diu en un altre poema.

La cançó tradicional es fa ressò de l´ofici de flequer (fleca ha estat un molt corrent al País Valencià, com encara ho és a Catalunya):

L´ofici que més m´agrada

és l´ofici de forner,

escombra i encén el forn

i deixa en la post el rent

(en alguns indrets es diu llevat, com a Catalunya). Una dita fa “perdre el pa i la post”, que fa referencia al fet dels pans que les famílies portaven al forn públic.

El pa fet a casa

En algunes comarques, com a l´Horta, es feia el pa a casa- com a Catalunya; a la meva casa familiar hi havia una vella pastera- en els forns moruns- com, altrament, a les Balears-; aquests pans molt blanets rebien el nom de “pa d’ horta”. En canvi, el “pa de valleca” es coïa als forns públics, i era més compacte. En els temps antics, altrament, es distingia entre el “pa de rei”- pa blanc, per a la gent rica- i el “pa roig”, pa negre o morè. Pans més populars eren els “minxos”, a base de farina de dacsa, o bé barreges amb farina de forment, dacsa i fins moniato. Eren plats que s’ associaven a la misèria, com els pans negres; el “pa negre” que l’ escriptor Emili Teixidor ha glosat. O el “pa de sègle” (sègol) que un pastor que s’ estava a casa portava dels Pirineus…

Els pans valencians tradicionals eren de farina de blat o forment: pataca, bollo, rotllo, corn, fogassa, ferradura i altres. La pataca o pataqueta té forma de mitja lluna o corn i, per tant, si tingués un origen islàmic (?) aquesta format seria anterior al del croissant, que data del s. XVII. El rotllo també es fa a Catalunya, si bé no rep aquest nom.

Una aportació valenciana són els bastonets de pa cruixent- grisini italians, colines o picos espanyols, etc.-, dits rosquilletes. Hi ha una Festa de la Mare de Déu dels Desemparats de la ciutat de València que s’ anomena Festa de la Rosquilleta, ja que se’n reparteixen entre els assistents- repartir pans i coques és un ritu molt present a la Mediterrània, de Catalunya a Sicília-; a la meva comarca són corrents els actes de benedicció de coques. A Palerm hi ha l´església dels forners (fornai), hi vaig ser el Divendres Sant i repartien una mena de rosquilletes flonges o blanes en forma de creu-. Una empresa valenciana, Velate, exporta rosquilletes a tot Espanya i fins a la Xina- un país que desconeixia el pa, ja que el que anomenem “Pa xinès” dels restaurants és fet al vapor i no té res a veure amb el pa.

També hi ha les coques de pa- més corrents a Catalunya-; al País Valencià també hi ha les de dacsa, ja esmentades, o bé les àzimes o sense llevat per als gaspatxos. Grans cuiners com Santi Santamaria les va situar dins l’ “alta cuina”. Els pans de dacsa són corrents al nord de Portugal i Galícia- boroa-, Astúries- borona- i al País Basc- talo-, al nord d’ Itàlia –pane di mais- i fins als països anglosaxons- maize bread-; les “tortillas“ mexicanes, en canvi, no se’ assemblen al pa. En general els pans de blat de moro s’ associen a la pobresa, ja que sempre es preferia el pa de forment.

Un bon oli

La cultura de l´oli d’ oliva, altrament, va molt relacionada amb el pa: berenars tradicionals que surten del que es preparava en els molins, trulls, almàsseres o tafones han esta el pa amb oli, la rosca, el pa amb tomàquet i els grans entrepans valencians- no és estrany que questa paraula del cabal de la llengua vingui de València-. El pa amb oli és gairebé un plat ritual, present també a la Catalunya Nord, al Principat, i a les Balears; a Mallorca ha passat a designar el pa amb tomàquet, i el mateix passa a Malta- Hobz biz zeit-, on és molt corrent. Tant en maltès com en àrab això vol dir, justament, “pa amb oli”. S’ hi pot afegir un poc se sal, però també sucre- era un dels berenars de la meva infància, a pagès, juntament amb el pa amb vi i sucre-.

I un altre record personal quan m´hostatjava al Col.legi Major Rector Peset de València en ocasió d’ impartir cursos a la Universitat Politècnica de València (titulats “Mengem el que som”, al qual títol hi afegia “Som el que mengem”) m´alegrava d’ allò més veure com molts xiquets esmorzaven amb un bon pa amb oli. Això a Catalunya, més burgesa i snob, seria impossible.

El sempre gran Andrés Vicent Estellés, no podia deixar d’ esmentar-lo:

Ai!

M’ agrada veure qui passa.

M’ agrada el pa amb oli i sal.

(“Anem anant”, a “Versos per a Jackeley).

A Catalunya, encara avui, és popular una tonada que fa:

Volem pa amb oli

pa amb oli volem

Si no ens el donen

ens l´agafarem,

que a vegades es fa servir en actes reivindicatius.

Hi ha variants en què es torra el pa- Torrada amb all, a Catalunya, Rosca, al País Valencia- mot que es relaciona, a parer meu, amb el català rosta, pa torrat i mullat amb oli. Tot relacionat amb la cultura de l’ oli- el moment d’ elaborar-lo al trull o tafona, on es feia, quan se sucava l’oli nou en una bona llesca de pa- generalment torrat (que al Pla de l´Estany se`n diu la “xuca” ( de “xucar” o sucar pa i un elaborador organitza en ocasió de la presentació de l’ oli novell). Josep Pla era un gran afeccionat a les torrades sucades amb oli d’ oliva. A “Contraban” escriu: “menjàrem una torrada amb oli”… a més d’ un cafè reforçat amb aiguardent, és a dir un rebentat o “carajillo”.

A Itàlia i al Magrib, l´oli no se serveix en un setrill, sinó en un platet. Ho he vist a Nàpols o a a Biskra (Algèria), si bé en aquest darrer cas era oli d‘ argà. A Itàlia, com feia jo en la meva infància, també es menja pa amb sal, oli i vinagre, que els restaurants- com he vist a Bolonya- han sofisticat servint un bol amb oli i vinagre balsàmic fent adorns com en el capuccino. Els italians, sempre fascinants, saben posar valor afegit a les seves coses.

Un invent valencià

Un “invent” ben valencià és l´entrepà. Abans es veien servir mitjos rotllos o pataquetes i es venien en parades ambulants- això que ara, en paraula de moda, se’ n diu street food-. Vés per on, que moderns que som!. Ja en parlarem més endavant. L’ entrepà, com a esmorzar, sopar, etc. és fonamental al País Valencià. De fet, sovint els entrepans valencians són un autèntic plat combinat, amb carns, menuts o embotits, peix fresc o sec i hortalisses diverses.

El valor ritual i sagrat de pa queda provat pels pans beneïts – també coques, a Catalunya- tal com hem dit, de nombroses festes: de Sant Anton (incloent la “coqueta de terró” a Vilanova d’ Alcolea, el panellets de Sant Blai a Bocairent, els gaiatos de Sant Blai a Torrent, els panets de Sant Valero de València, els prims, primes, pans coques o coquetes d’ altres localitats de Castelló, fins a les comarques del sud. A Catalunya també hi ha el costum- encara vigent- d’ “encantar” (subhastar) aquests pans o coques rituals, o bé d’ oferir-los, com a Itàlia i Sicília. Quan s’ ofereixen a l´església, se solen anomena “pa d’ oferta”. Un cas singular és un costum antic de l´Empordà, que consistia en oferir una pans especial de tres cantons durant els funerals. La gent, que menjava pa negre, hi solia acudir en massa ja que aquests pans- que encara s’ elaboren- eren de farina blanca. Salvador Dalí, sabent segurament aquest costum, es va fer soterrar a la part del seu Teatre-Museu de Figueres batejada com a Torre Galatea amb una imponent decoració de 1500 pans de tres cantons per tot el mur.

“I del pa, que no era blanc, en donaven als cavalls sols per assolar la terra”, diu una de les estrofes primitives del que és ara Himne Nacional de Catalunya, “Els segadors”, del segle XVII (per cert, originàriament una cançó eròtica). Ens diu que “el pa no era blanc”: i per això Emili Teixidor ha escrit “Pa negre”, i n’ Agustí Villaronga, l´ha recreat d’ una forma meravellosa… Antigament, i fins no fa tant, el pa negre era el pa dels pobres, de les llàgrimes, de la suor, mentre que el pa blanc era els dels rics. Ara s’ ha girat les tornes (i aquí recordo un costum tradicional, la “torna”, el pa o coca de pa que es donava de més a les fleques si el pa no feia el pes). Ja ho diu Francesc Eiximenis, conseller de la ciutat de València, a “Com usar bé de beure e menjar (el primer manual europeu de gastronomia i vins) quan fa menjar pa blanc- en oposició al que mengen els pagesos- al seu “Golafre eclesiàstic”- un refinat gurmet del segle XIV, que podria ser un canonge de la catedral València. El pa negre era el pa dels pobres. Un pastor que s’ estava a casa i que ja he citat i del qual en vaig aprendre més coses que del meu pare portava el seu “pa de sègle” de muntanya (sègol), que ara mengen els snobs. A qualsevol forn hi trobem Pans integrals (que fins a una reglamentació recent ens hem assabentat que no ho eren, només tenien segó!), de multicereals, d’ espelta, kamut i altres cereals arcaics o de sègol…normalment d’ inspiració alemanya.

Els país dels entrepans

El País Valencià presenta alguns dels millor i més originals entrepans de les terres de l’ arc mediterrani- i d’ arreu- antigament, com hem dit amb un format de pa propi, la pataqueta: només amb sal i oli o amb diversos ingredients. “Perdre la pataqueta” era perdre el jornal.

O els famosíssims entrepans fregits que es feien a València en un bar (Barrachina), que va tancar fa anys. Per cert, una vegada a Xàtiva, en ocasió d’ anar a recollir un premi, vaig demanar en un bar un entrepà de blanc i negre per al viatge de tornada; com que me’l van donar ben embolicat, no vaig veure el que vaig descobrir quan me’l volia menjar al tren: no havien cuit els embotits. Però també tinc excel.lents experiències amb els entrepans valencians, partint d’ una certa frustració. Un gran amic que tenia a la Ribera- jo vivia a casa seva- sovint m’ invitava a anar a “sopar” fora. Em sorprenia que el sopar consistís en entrepans. En tot cas a casa seva sí que es feia un autèntic sopar, amb un bon Bullit, pebres rostits i ous bullits.

“Entrepà” és una paraula valenciana que va passar al català general, tot i que hi ha qui diu que va ser un mot introduït per Pere Quart (Joan Oliver) arran d’ un viatge a València. Tenim, en el cabal lingüístic, entrepà, rua, badall, panet, cantó (de pa), cantell (Camp de Morvedre), llesca (la Marina, Catalunya), berena (Vall d’Uixó), mescla, pa i mescla o mescla entre pa (tots tres al País Valencià), i entrepans especials com la rua de Castelló, la clotxa tarragonina, el coc (Menorca), el llonguet (Mallorca i Catalunya) o, simplement pa amb el nom del companatge (Balears, Catalunya), el panfonteta o pambfonteta mallorquí, un crostó de pa buidat de la molla amb el ganivet i amanit amb oli i vinagre. L´autor mallorquí Jaume Miró ha escrit una obra titulada, justament, “Pambfonteta”.

Entre el pa, moltes coses

Al País Valencià, com deia, hi ha un punt d’ entrepans tradicionals, base d’ un bon “esmorzaret” (i a vegades un sopar o un dinar lleuger): de salsitxa o llonganissa i botifarra de ceba o “blanc i negre”, de truita d’ alls tendres o de faves, d’ anxoves o bacallà amb pebre roig (Rua, propi de Castelló), i, fins i tot, de plats cuinats, com la sang amb ceba, la tonyina amb tomaca, la Titaina, el conill guisat…I també els mariners: de tonyina i anxoves, de sèpia, de calamars, de bonítol en escabetx, de sardines de bota… Se’n fan de tota mena d’ embotits, de llom, de vedella, de llonganissa, de truites , sovint acompanyats amb una ensalada, pimentons en salmorra, olives, pebrot fregit, allioli, cacaus etc.

A la Marina en vaig menjar un d’ espectacular, de Figatells (fets amb fetge de porc) que també retrobem a Xipre (Sheftalia). També a la Marina, en un bar de Dénia vaig menjar un bon entrepà de verats (cavalla). Molt millor que el que vaig menjar a Istanbul, aparentment deliciós. El preparen els pescadors del Corn d’ Or, just l´entrada, a la seva barca, a la brasa. Hi posen ceba picada i julivert- com aquí, on substituïm la ceba per all picat, una estratègia intel.ligent, ja que el julivert treu l’ acritud de l´all o la ceba-. Un amic turc, en Sefer, em va dir que, tot i que aparentment els pescadors pescaven el peix allà mateix, en realitat els verats venien congelats de Rússia (suposo que de Crimea). De fet vaig veure com els descongelaven a la barca!. Malgrat que vaig ser avisat, no em vaig poder resistir a la temptació: resultat, dos dies quasi sense sortir de l´hotel, amb descomposició intestinal, vulgar cagarrines!.

L´entrepà de sang amb ceba que vaig tenir l´ocasió de menjar a Godella, per a mi és de culte, i un dels més gloriosos del món, només emulat per l´entrepà de tripes de Florència, el Lampredotto. Al mercat de la ciutat hi ha diverses botigues que venen panini (entrepans) de lampredotto, que tenen molta requesta. Són trossets de l´estómac boví (tripes) cuits en brou i tomàquet. S‘ hi sol afegir una salsa verda. A mi em feia certa cosa, però l´amic Enzo- un periodista i escriptor molt conegut a la ciutat- em va acompanyar al trippai més famós, al Mercat, i ho vaig poder fruir. A Sicília hi ha un entrepà potser encara més extrem, el de Pani ca meuza, pa amb melsa i pulmó (lleu, perdiu), que un servidor, pel meu origen rural, no em va sobtar. Recentment un restaurador madrileny ha “inventat” un entrepà de tortell de reis (amb les seves fruites confitades” farcit de callos, que recorda un pa en forma de corona de la Mancha farcit de pernil, xoriço, etc. (Corona rellena de jamón). Itàlia és un país d’ entrepans (panini) a diferència de França, que a penes en té i està prohibit fer-ne als bars. No arriben més enllà de l’ entrepà de paté o de jambon de Paris amb mantega. Només a Provença n’ hi ha algun de notable. A Itàlia cada ciutat té la seva especialitat. El de tripes a Florència, el de filets de bacallà a Roma (“er flettaro”, en romagnolo), el Panino contadino de Gènova… Exposats als bars (amb la llista d’ ingredients), són d’ allò més abellidor. Hi ha un munt de paninoteche, algunes motoritzades (“food street”). Com em va dir un amic italià, “regione che vai, panino che trovi”. En efecte, cada regió té el seu tipus de pa- ciabattla o xapata, focaccia, rosetta, pan di latte, piadina…- o el seu entrepà: de Porchetta (porquet cuit) al Vènet, de mortadel.la a Bolonya, de bresaola a la Llombardia (bou sec), de `n duja a la Calàbria (sobrassada picant). També inventen fent panets negres (amb tinta de sèpia), farcits amb tripes de bacallà. Gairebé sempre hi inclouen un formatge local i vegetals com la rúcula, tomaca, etc.

La clotxa

Al Priorat i comarques del costat, com la Ribera d’ Ebre, hi ha un altre superb entrepà, la Clotxa- nom que ve de l´àrab, i que també dóna el valencià clòtxina, petxina o musclo-. La menjaven els pagesos al camp, feta amb un pa de pagès o “cantó de pa” de un quart de kg al qual se li treu la molla- que es tornarà a col.locar- i es farceix amb una arengada a la brasa, pelada i sense espines ni ganyes i esqueixada, tomates de penjar escalivades i pelades, una cabeça d’ alls escalivada i un raig molt generós d’ oli d’ oliva. La Wikipedia espanyola i altres digitals en espanyol diuen el següent, fent gala d’ una consuetudinària glototofòbia: “La Clocha es un plato tradicional típico de las comarcas de Ribera de Ebro y Tierra Alta, pertenecientes a la provincia de Tarragona, España, que preparaban los payeses para comerlo en el campo después de desempeñar las duras tareas agrícoles. I diuen que es fa amb “arenques”, que és una mala traducció del català arengada (sardina salada, no areng). Val a dir que a Itàlia hi ha entrepans similars.

A Tarragona, al cèlebre bar can Boada, l’ Eduard Boada , “el Dalí dels entrepans” hi feia una entrepans artesans amb sobrassada, formatge i olives, llonganissa amb bolets i pinyons, truita de patates xips (sembla que abans que en Ferran Adrià). Entre els seus clients famosos s’ hi pot comptar Salvador Dalí o Xavier Cugat. En recordo, especialment, un entrepà amb un romesco molt ben fet. En homenatge a aquest geni dels entrepans s’ organitza el “Tàrraco Food”, amb 37 opcions diferents d’entrepà gurmet, que el públic pot votar.

Un servidor, quan feia la mili a Saragossa, es va atipar, al barri de El Tubo, d’ entrepans de calamars a la romana (que, de fet, no eren calamars, sinó cananes). Són també molt típics a Madrid. Però a Banyoles no us hauríeu de perdeu un altre entrepà de culte, de pops amb salsa-. Guarnits amb julivert i servits amb “vi gasificat”- si voleu cava o un vi escumós-, és una de les petites delícies d’ aquest món, que es fa des de fa més de 60 anys…Quan jo era petit ja els feien, i s’ ha mantingut la recepta. Els solíem menjar els diumenges, després de sortir del cine. L´increïble és que aquests fabulós entrepà encara es faci en un establiment familiar fundat l´any 1922.

Els entrepans han suggestionat alguns escriptors: com ara el quebequès Patrick Doyon, autor de “El lladre d’ entrepans” o el català Salvador Giralt, autor de la novel.la “L’ entrepà”, d’ una manresà que a la seixantena decideix fer els milloro entrepans de Manresa.

Un entrepà, rua, badall, panet, cantó (de pa), cantell (Camp de Morvedre), llesca (la Marina), berena (Vall d’Uixó), mescla, pa i mescla o mescla entre pa (tots tres al País Valencià), clotxa (Camp de Tarragona), coc (Menorca) o pa amb + nom del companatge (Balears), és un tipus d’aliment consistent en dues llesques de pa o un pa obert per la meitat amb companatge dit també mescla d’algun greix (oli o mantega) i embotit, formatge, amanida, truita o qualsevol altre farciment entremig del pa. El Panfonteta o pambfonteta ja esmentat és un crostó de pa buidat de la molla amb el ganivet i amanit amb oli i vinagre propi de les Balears. Altrament, segons ha escrit Sebastià Alzamora,el llonguet és la denominació popular de l’entrepà més famós de Palma, fins al punt que una candidata del PP el volia convertir en el símbol internacional de la ciutat. Diu l’ escriptor: “Vostè pot anar a Palma i a qualsevol bar pot demanar un llonguet o una llagosta com les que fan al Bosch, i en qualsevol dels casos li serviran el mateix: un panet rostit, si pot ser especialment cruixent, i farcit de qualsevol cosa que vagi bé amb aquest pa: pernil dolç o salat, camallot, botifarró, formatge, anxoves, tonyina, llom gairebé sempre guarnit amb olives trencades i fonoll marí.” Una recepta que s’ha fet tan coneguda que, d’un palmesà, els nascuts a un poble en diuen un “llonguet”, a Girona dels barcelonins en diem “pixapins” “camacos”, etc. El gironí-valencià Francesc Eiximenis, al s. XIX, els anomenava “melrosats”. Les coses venen de lluny!.

Memòria del pa

Memòries dels entrepans, o d’ un simple pa. Com quan, a Xipre, passant per un poble i demanant un got d’ aigua un vilatà em va servir un meravellós pa amb olives negres, el més bo del gènere que he menjat mai. O a Fes, en un forn situat al soterrani, sense llum elèctrica, on el forner em va oferir un mos de pa acabat d’ eixir del forn com mai l´he menjat…O a Sardenya l’ immarcescible Pan carasau, o al Carta de músic, subtil com una hòstia. I ja més refinat, el pan carré (pa de motllo sense crosta) que fan a Torí per a elaborar el tramezzino amb embotits locals i alguns acompanyaments vegetals. Per cert, de pa de motlle bo només n’ he menjat aal Regne Units o als Estats Units. Altres entrepans de la meva memòria són el de “lechón asado” que fa els cubans a Miami, que per esmorzar em feia llepar els dits. També n´he menjat a Lisboa- sandes de leitâo- i a Itàlia- panino de porchetta-. No puc oblidar els entrepans de pa de pita de Turquia, els d’ Algèria i fins i tot algun de curiós del Vietnam (dic curiós perquè tenia celiandre fresc, una herba amb un gust molt peculiar, que recorda un escarabat aixafat- d’ aquí el seu nom grec, coris, escarabat) fet amb baguette (un record de la imposició colonial dels francesos). És el Bánh dì, farcit amb pollastre o porc, ceba, envinagrats, etc. Un amic meu vietnamita- al qual els comunistes li van matar tota la família- me’l va fer conèixer a París.