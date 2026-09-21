Viure a toc de campana

Aquells que tenen a prop un campanar que va tocant quarts i hores em podran entendre, els que el tenen a 50 metres i viuen o dormen en una tercera planta, m’entendran encara millor. Això va de tocs.
Per entendre’ns, cada hora suposa: un toc de campana pel quart d’hora, dos tocs pels dos quarts, tres pels tres quarts i quatre tocs per l’hora en punt; això suma deu tocs durant el transcurs de l’hora —entre una hora i una altra. Aquests són els tocs fixos als quals encara caldrà sumar els variables: tants tocs com els que indiqui l’hora en punt corresponent, i si són les vuit o les dotze, doncs vuit o dotze tocs més.
Compte, però, si el rellotge està programat (com ho estan alguns) per a repetir —al cap d’un minut de tocar l’hora— la quantitat de tocs que corresponguin a l’hora que toca, aleshores, la xifra variable creix: es duplica! Encara que, tot i la murga que suposa, la veritat és que aquest sistema de repetició va molt bé pels despistats —entre els quals em trobo— que perden el compte a la primera volta; i també pels desconfiats, per corroborar que, ens plagui o no, és l’hora que ja havíem entès.
I ara, per saber de què estem parlant, per conèixer la magnitud de la repicada, vegem la quantitat total de tocs de campana per hores. A la una: 10 tocs (els dels quarts) + 1 (el de l’hora) + 1 (el de la repetició de l’hora) = 12. A les dues: 10 + 2 + 2 = 14. A les tres: 10 + 3 + 3 = 16. A les quatre: 10 + 4 + 4 = 18. I així fins a les dotze… A les dotze: 10 + 12 + 12 = 34.
A migdia, doncs, hauran tocat 276 campanades i a mitjanit, 276 més, fent un total de 552 campanades al dia. Així és que una persona que dormi vuit hores (d’11 a 7 del matí), i pressuposant que les pugui dormir totes, en podria sentir 360 en un sol dia. De les altres 192 campanades que s’estalvia perquè, suposadament, està dormint, podria ser que, si no té el son de cara, n’escoltes algunes més. I per acabar amb els números, fent un exercici molt simple i a tall de curiositat, podem dir que aquelles persones que visquin a prop d’un campanar en actiu podran sentir la mitjana de 23 campanades per hora cada dia.
Tot plegat, això no vol dir que les sentim totes ni molt menys, les campanades: t’hi acostumes, les assimiles i no en sents ni la meitat. Però que t’hi habituïs no fa que les campanes no sonin: les campanes sonen, per a qui les vulgui sentir i per a qui no, també. En les nits d’insomni —especialment— les campanes et recorden cada quinze minuts que el temps és allí i fuig a la vegada: hi és i al mateix temps t’abandona deixant-te en l’espera de la pròxima campanada, de la pròxima clatellada. El mateix passa amb el tic-tac dels rellotges mecànics, que cada tic-tac és l’avís de l’altre, però van tan seguits que, entre segon i segon, no et donen marge de reflexió, no et donen temps: és el temps.
Les campanades, en canvi, sí que et deixen temps entre l’una i l’altra, et cedeixen un temps que és ben teu, que pots disposar d’ell, però que al mateix temps és l’amenaça de la campanada següent. Tens temps de pensar en el temps, tens quinze minuts per decidir què fer amb aquell preciós marge de temps. Fins i tot tens temps per deixar de tenir-lo i ja no voler sentir la campanada que ve.
Ja que si arriba la següent campanada i t’agafa encara despert, es torna a repetir el cicle, la disjuntiva: tens quinze minuts més… I així poden passar i a vegades passen moltes hores. Jo, quan això passa, no sé si maleir el temps, maleir les campanes o maleir el moment en què a algú se li va ocórrer que nasqués i visqués davant d’una església.
P.S.
Una altra cosa és «sentir tocar campanes i no saber on» i encara una altra «no tocar quarts ni hores». D’això les tertúlies televisives i les xarxes en van plenes, però aquest ja és un altre tema. Un tema molt del nostre temps.
Veu de l’autor (Música: Going Through the Veil- Becoming a Swan, Joanna Brouk)
Fotografia: Els forats del temps