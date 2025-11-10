Viatjar en tren

Però a la velocitat d’abans.
Que doni temps a veure venir el paisatge,
i travessar-lo veient venir el següent.
(I que de tant en tant es pari prou temps
per a estirar les cames i fer un cafè.)
Així vull la vida, com un viatge en tren.
En un tren d’aquells.
(Del poemari Del rebost)
Veu de l’autor (Música: Water Boy, Don Shirley Trio)
Fotografia: Paisatge que s’esvaeix
