    • Publicat el 10 de novembre de 2025

    Viatjar en tren

    Però a la velocitat d’abans.

    Que doni temps a veure venir el paisatge,

    i travessar-lo veient venir el següent.

    (I que de tant en tant es pari prou temps

    per a estirar les cames i fer un cafè.)

    Així vull la vida, com un viatge en tren.

    En un tren d’aquells.

     

    (Del poemari Del rebost)

    Veu de l’autor (Música: Water Boy, Don Shirley Trio)

    Fotografia: Paisatge que s’esvaeix

