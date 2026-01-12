A cops de llapis

Un espai on mostrar algunes de les coses que faig, penso...

    • Publicat el 12 de gener de 2026

    Un vell néixer

    El cel és fet del mateix blau

    i del mateix silenci d’aleshores

    i el fil de lluna mora que avui hi penja

    tampoc és nou d’ara.

    Tot és al seu lloc

    amb una inevitable meticulositat.

     

    I, tanmateix, és inútil l’esforç de retornar, 

    de voler reviure el temps.

    Com inútil és, pretendre retenir 

    precioses gotes de pluja

    que acabaran escolant-se de les mans 

    per a perdre’s en el toll profund del record. 

     

    Però el temps no existeix, jo sí. 

    O és ben bé a l’inrevés?

     

    Mal que bé, fragments, 

    retalls que sense cap ordre aparent

    m’omplen i buiden el cap i me’l tornen a omplir

    per totes bandes i racons. 

    Curull d’imatges, silencis, olors.

     

    S’ha fet fosc

    i la mora ja irradia tota la seva lluentor. 

    Quantes nits somniades, tantes 

    d’enlluernada vetlla. Moltes, massa.

     

    Quina sensació tan estranya, el record. 

    I alhora tan requerida i rebutjada. 

    Quina quimera. I, això no obstant,

    amb el traïdor suport de la deslleial memòria,

    l’invoco, conscient de l’error.

     

    Amb passes fonedisses torno a la casa 

    on aquell dia vaig arribar.

    Les coses i els rostres m’acullen 

    ignorants del temps.  

    Només jo conec la magnitud del parèntesi.

     

    Totes les quietuds, tots els silencis

    prenen, ara, forma.

    Gaudeixo del silenci

    com a expressió màxima de la paraula, 

    paladejo la quietud com a preludi del gest. 

    Aprenc de la foscor

    en els entreactes de la mirada.

     

    Aquesta és una solitud volguda, 

    desitjada, esperada.

    Dia a dia, any rere any.

    És una solitud plena,

    i és plena de llum i aire fresc.

     

    Un vell néixer per a desfer el camí fet,

    per a poder fer el tros que en resta.

    Per a poder continuar sent.

     

    (Del poemari Arrels)

    Veu de l’autor (Música: Lea, Olovia Belli (Sol Novo)

    Fotografia: Clarobscur interior

      1. No et sàpiga greu, l’alegria i els grans propòsits d’aquestes dates no són sempre reals i la nostàlgia no ha de ser necessàriament trista. En fi, jo no ho estic pas de trist.
        Gràcies, Aliki, pel teu comentari.

