    • Publicat el 8 de desembre de 2025

    Un petó

    7.30: És hora de llevar-se. Em llevo. Dutxa, vestir-se i cafè. 9.12: Surto del pàrquing. 11.26: Arribo a Olot (tant a la meva dona com a la feina els he dit que tenia una visita a un nou client, a Vic, amb qui havia contactat per Internet). 11.41: Soc davant la porta de l’hotel i em disposo a entrar, després de dubtar i plantejar-me si tirar enrere, ara que encara hi soc a temps. 12.14: Ensucro la tercera til·la, no ho veig pas clar. Em dic: l’oportunitat s’ha d’aprofitar quan passa. 13.10: Cal tenir valor, em repeteixo una i mil vegades, i cal decidir-se: o una cosa o l’altra, o entro o me’n torno. 13.37: Decideixo que ho decidiré havent dinat. Vaig al restaurant de la plaça que hi ha en tombar. 15.26: A les postres, l’objectiu del viatge s’ha anat refredant i, per fi, concloc que no he d’anar-hi; que no he de conèixer-la. Ni ara, ni mai. 15.40: Amb el cafè començo a sentir la serenor que dona pensar que he fet el que tocava, el que moralment i ètica és correcte. 16.28: Soc de nou a la carretera. Aprofitant que em sobra temps, he decidit que ho podria arrodonir passant per Vic a veure si, de debò, faig un nou client. 17.43: Ja hi estic aparcant, però amb tot el neguit havia oblidat que avui és dissabte, que hi ha mercat, i que no trobaré ningú que estigui per la feina. Així que passo pel mercat i compro un ram de flors per a la meva dona. Li ho explicaré tot i espero que em perdoni. 19.13: Arribo a casa i llegeixo el missatge que l’Anna –la meva dona– m’ha deixat en una nota a la porta de la nevera: «Aprofitant que avui tu no hi eres i que jo no tenia feina, he decidit d’anar a Olot a conèixer la Carme, aquella amiga que vaig fer fa uns mesos per Internet, recordes? És probable que, si es fa tard, m’hi quedi a dormir, a Olot; així que, si no et dic res més, fins demà al vespre. Un petó».

    Veu de l’autor (Música: A Thousand Kisses Deep (Nightfall), Till Brönner, Dieter Ilg)

    Fotografia: Pedres amb els pèls de punta

      1. Concloc, concloc, concloc… Saps que és un 99 cloc, 99 cloc, 99 cloc?
        Doncs un cuc cent peus amb una pota de pal (com un pirata).
        Una abraçada, Aliki.

    Contes, relats