Tot té un preu

En un descuit imperdonable un ratolí va ser engolit per un gat. Aquest –de panxa enlaire al porxo de la casa i endormiscat per la digestió– no s’adonà que un llop, agosarat i amb l’estómac buit de feia dies, rondava pels afores de l’hort, i es convertí, en un tres i no res, en l’esmorzar que aquest altre buscava. El llop, tip i satisfet, s’encaminà de nou cap al bosc dins del qual un os, de més de dos metres d’alçada, feia estona que l’observava. L’os esperà pacient a què el llop fos a la distància oportuna i, amb un parell de patacades, el deixà estabornit. Se l’empassà en un tancar i obrir d’ulls. Mentrestant, un caçador de la zona, alertat pels guinyols d’aquelles dues bèsties, s’apropà sigil·losament fins que tingué l’os a tir. L’os, llepant-se encara les urpes, va ser el blanc letal de l’afortunat caçador. Aquest se l’endugué a casa on l’esperaven la dona i dues filles, que ara podria alimentar tot el llarg hivern, a més de fer-los, amb la pell, unes boniques i calentes gorres, i una manta prou gran per acollir-los a tots. Però l’alegria no seria completa: la dona, desolada li comunicà, només veure’l, que havien desaparegut el gat i el ratolí que amb tanta il·lusió cuidaven les nenes. Tot té un preu.

Veu de l’autor (Música: Quatere, Mario Batkovic)

Fotografia: Contrast natural