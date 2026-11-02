Tot hauria estat ben diferent
si els meus pares no s’haguessin conegut.
Tot hauria estat diferent
si no m’hagueren enviat, de ben jove, a la gran ciutat.
Tot hauria estat diferent
si no hagués escollit estudiar arts aplicades.
Tot hauria estat diferent
si no hagués conegut aquella noia amb la qual
vaig construir la primera parella.
Tot hauria estat diferent
si no haguéssim tingut una filla.
Tot hauria estat diferent
si no hagués fet la “mili”.
Tot hauria estat diferent
si no hagués decidit ser professionalment autònom.
Tot hauria estat diferent
si no s’hagués trencat aquella primera parella.
Tot hauria estat diferent
si no hagués conegut la noia que va ser
la meva segona parella.
Tot hauria estat diferent
si no haguéssim tingut un fill i una filla.
Tot hauria estat diferent
si professionalment no m’hagués anat tan bé
i després tan malament.
Tot hauria estat diferent
si no haguéssim trencat aquesta segona parella.
Tot hauria estat diferent
si no hagués publicat el meu primer llibre.
Tot hauria estat diferent
si no hagués escollit els amics que vaig escollir.
Tot hauria estat ben diferent
si hagués nascut als Estats Units d’Amèrica, a la Xina
o, sense anar tan lluny, a Segòvia.
Res hauria estat el que ha estat, si la casualitat i els capricis
de la naturalesa m’haguessin fet alzina o llobarro.
Estem on estem, amic Alter;
tenim el que tenim i som el que som,
sense més entelèquies.
Apa, doncs, som-hi i continuem com si res.
Veu de l’autor (Música: Send The Clowns (Goodbye) Bobo Stenson, Anders Jormin, Paul Motion)
Obra cal·ligràfica: Li digué a la Lluna (Tinta i aquarel·la sobre paper secant. 56x38cm)