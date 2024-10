Quietud

De tornada,

assegut a la porta de la casa que en va veure néixer,

ametllers i olivers. I una eternitat que m’observa

a través de les seves branques de fulles immòbils.

Les cigales, sense treva, repetint el seu mantra de sempre,

antic com el temps. I el sol: vertical.

Tot roman, tot es pertany.

Atordit i encegat espero el capvespre per a poder fugir,

per a no romandre, per a no pertànyer.

Però el temps, atrapat com està pel sol, no avança;

res no es mou en aquest assossec ancestral.

Només la dringadissa d’una campaneta llunyana

fa suposar que alguna cosa es belluga –potser un be–

aliena a aquesta interminable quietud.

Ja som aquí de nou,

clavats en un temps que mai no s’ha mogut de lloc.

(Del poemari Arrels)

FOTO: Silenci