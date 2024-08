Obert, malgrat les vacances

Obert, però només per poder tafanejar el que s’hi cou en aquest racó d‘A cops de llapis; l’autor sí que és de vacances –encara que no pari, sempre hi ha alguna cosa bullint.

Ens tornarem a veure –virtualment– el primer dilluns de setembre; el mes que farà un any que vàrem començar aquesta aventura que espero que hagi estat tan plaent per vosaltres, els que en sou lectors, com ho ha estat per a mi.

Fins aleshores, deixarem que les eines descansin, que elles també s’ho mereixen.

FOTO: El descans de les eines