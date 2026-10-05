Microcontes / 1

El cent i un peus
Els hi va comptar un munt de vegades i sempre li sumaven cent i un peus. Finalment, cansat i contrariat, n’hi va tallar un; el que, per descomptat, estava de més. Era una rara avis, el nen, i el centpeus, des d’aleshores, un centpeus coix.
Final de trajecte
L’autobús anava buit –de retirada cap a les cotxeres– quan, ja als afores, just davant del cementiri, s’encengué el panell lluminós «parada sol·licitada».
No fumar també mata
La casa feia una olor estranya i amb l’excusa de fumar una cigarreta –la dona no el deixava fumar dins de casa– va sortir a fer un tomb. Quan va tornar, al cap d’una bona estona i unes quantes cigarretes, es va trobar que l’aire era irrespirable. Va córrer a obrir portes i finestres, però la fuita de gas ja s’havia cobrat una vida, la de la seva dona. Es va prometre no deixar mai de fumar.
(Avançament editorial del llibre Au, va! Contes breus, d’altres de més breus, i microcontes)
Veu de l’autor (Música: Night Train (The road less travelled), Al Lethbridge)
Dibuix: Racó de taula 3 (tinta i aquarel·la sobre paper Guarro, 30x40cm)