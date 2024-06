Enamorat de la Lluna

Punt de mira

Quan la Lluna arribà al seu zenit, el franctirador va apuntar, contingué la respiració i disparà. Una vegada més havia fet diana, la Lluna tenia ja un nou cràter.

Recerca

Un equip d’astrònoms de Cincinnati, sota la direcció de l’investigador –d’origen espanyol– Rothis Pérdigo ha descobert un nou cràter a la cara oculta de la Lluna. L’han batejat com la Perdigonada.

Dubte raonable

Segons sembla, el recentment descobert cràter lunar no és tal. S’especula amb la possibilitat que sigui una gamberrada acuradament preparada per la competència aeroespacial. Mentrestant, l’equip del Dr. Rothis Pérdigo està estudiant si emprendre mesures judicials.

Condemna

Un franctirador, especialista en grans distàncies, ha estat detingut per disparar repetidament a la Lluna. Aquest al·lega ceguesa transitòria, alhora que es manifesta un fervent enamorat del satèl·lit; per aquests motius es declara innocent. La justícia no dona crèdit a les seves paraules i el condemna a reparar els danys o, en el seu lloc, a indemnitzar la víctima amb 300.000.000 de dòlars. L’acusat accepta la primera.

FOTO: Lluna en dia feiner