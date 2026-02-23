Érem al bar, i com pràcticament a tots els bars del planeta, hi havia un televisor. El Quim i jo preníem una cervesa i polemitzàvem sobre això i allò i especialment sobre el sexe dels àngels –d’uns que hi havia dues taules més enllà. De sobte, el Quim va desplaçar la mirada cap al telenotícies amb un gest brusc. Ho va fer com si hagués sentit alguna cosa de vital transcendència o, més encertadament, com si l’haguessin cridat pel seu nom des del televisor. Amb cara d’atònit, i sense mirar-me, em va fer un gest amb la mà com dient-me “calla, espera un moment” i s’endinsà, amb ulls esfèrics, en els esdeveniments de la pantalla.
No li vaig donar importància, es tractava d’un gest i d’una situació corrents i hi havia prou confiança i jo, ignorant la murga televisiva, vaig dedicar els meus ulls a admirar els àngels veïns que, per cert, hagués jurat que eren d’una altra galàxia, de tan bells com eren. Belles, hauria de dir, ja que eren àngels del sexe femení. Em va fer tornar de la meva abducció angelical un cop de taula i un esbufec amb tuf televisiu del Quim, seguit d’un esverat ”Quins pebrots tenen a aquest planeta!” No hi va haver temps a preguntar-li res. Tot seguit, després d’un altre esbufec i d’unes paraules incomprensibles, va desaparèixer. No vull dir que marxés del bar, no: s’havia fos. Fos! De cop ja no hi era, el Quim ja no hi era.
M’havia quedat sol, de sobte m’havia quedat sense el Quim. Immediatament, vaig mirar al meu voltant buscant cares astorades, com la meva, que confirmessin que jo no estava al·lucinant i esperant trobar-ne ni que fos una de sola que testimoniés el que acabava de passar. Res, cadascun a la seva boira. Ningú s’havia adonat de res. I em vaig quedar sense parla mirant la cadira on segons abans hi tenia el Quim. Al cap d’uns instants em va sotragar una sospita, una intuïció i, encara alienat, vaig aixecar la vista en direcció a la taula que ocupaven els àngels. Però no pas per admirar-ne una vegada més la bellesa –que prou pagava la pena– sinó per comprovar que el Quim no me l’hagués jugat. I una vegada més me l’havia jugada: els àngels tampoc no hi eren. Era un alienígena molt particular, el Quim, però era bon jan.
Veu de l’autor (Música: Desh: Ave Maria. Lalon Shah, Natacha Atlas, Jocelyn Pook (Pook: Desh)
Fotografia: No se sap mai
