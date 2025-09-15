A una mà duia el carret de la compra i amb l’altra encenia una cigarreta: costa amunt, com un autòmat, empenyia la seva rutinària vida. Dintre el carret, totes les il·lusions deixades a la vorera del camí, els somnis estroncats sense cap explicació, cinquanta-tres primaveres, cinquanta-tres tardors; i una sola idea: per què? Es creuà, en un semàfor, amb una nena d’uns vuit anys la qual, mirant-la als ulls, li digué: si en el carret hi portessis, també, coratge, et seria més lleuger. Ella continuà empenyent i, durant el trajecte fins a casa, no va deixar de pensar en què havia volgut dir aquella nena. En llevar-se, el matí següent, va posar en una maleta les quatre coses imprescindibles, va deixar les claus i una nota a la tauleta del rebedor i, sense fer ni mitja reüllada al seu voltant, va tancar la porta de casa darrere seu, deixant allí, per sempre, el carret de la compra.
Veu de l’autor. Música: Lea, Olivia Belli (Sol Novo)
Fotografia: De la sèrie Intimitat estesa