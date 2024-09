Desconhort

FOTO: Sortida d’emergència

Títol alternatiu: Entrada d’emergència

Pròleg

No em representen. Ni a mi ni a molts d’altres.

De la desmemòria

Han obert l’autopista virtual de franc

–de pagament en espècies–

i ens han deixat a la vorera amb el cul a l’aire:

no hi compten amb nosaltres, no els hi som rendibles.

Cada cop costa més de creure en l’esperança:

una paraula com més va més desgastada,

més increïble, més desesperant.

Si ho hagués sabut…

Però la inconsciència, la neciesa no avisen:

tant és si plou com si fa sol, al cap i a la fi, arriben.

Si ho haguéssim sabut… Si haguéssim sabut

que érem col·laboradors involuntaris,

però necessaris!

Ja fa anys que s’ha acabat la festa dels 60 i 70:

s’ha acabat la transgressió, ara tot és pa beneït.

Ni això ni allò. Ni daixonses ni dallonses

La història era un retrat en blanc i negre,

estàtic, penjat a la paret de la classe.

Ara és una pel·lícula a tot color

amb banda sonora de videoclip i alta definició:

un espectacle per a sords, muts i secs.

I mentre ho escric se’m dibuixa cara de fàstic

i la pudor em travessa les carns i els ossos.

Si ho pogués dir alt i clar, així mateix ho diria: Quina merda!

Epíleg

No soc jove. Però podria ser-ho si no em fes tanta mandra.

Tampoc soc pirat. Ni pirat ni pirata.

Així i tot, un dia d’aquests en tornaré a complir divuit o vint:

i aquesta vegada no em creuré res i em cagaré en tot.

I miraré la nit, fit a fit, a la cara i li aguantaré la mirada

fins que el sol, per rebat, em cremi els ulls.

Ora pro nobis

Santa Democràcia, Ora pro nobis.

Sants Mercats, Ora pro nobis.

Sants Mitjans de comunicació, Ora pro nobis.

Santes Xarxes, Ora pro nobis.

Santes Fake News, Ora pro nobis.

Santa Intel·ligència Artificial, Ora pro nobis.

Santa Intel·ligència sigui quina sigui, Ora pro nobis.

Santa Feina (que no falti), Ora pro nobis.

Santes Vacances (que no faltin tampoc), Ora pro nobis.

Santa Esquerra, Ora pro nobis.

Santa Dreta, Ora pro nobis.

Sants Extrems, Ora pro nobis.

La Mare que ens va parir, Ora pro nobis.

Sant Sentit comú, Ora pro nobis.

Que Nostresenyor ens agafi confessats!

FOTO: Beneïda llum!

Títol alternatiu: Divina comèdia!