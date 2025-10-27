Era fosca nit –i ho hauria estat molt més si no fos pels llampecs. Tronava, plovia i dalt del campanar tocaven a morts. Rodaven. El director, un maniàtic dels detalls, va entrar d’imprevist en escena per fer uns retocs i, en qüestió de segons, proferí un crit esfereïdor al mateix temps que arquejava el cos electritzat i es desplomava sobre el taüt, enxampat per un llamp real i fulminant. El productor va ordenar aturar immediatament la tempesta i el rodatge; la presa havia estat bona. Ja l’encaixaria com fos en el guió i trobaria un altre director per acabar la pel·lícula. Coses de l’ofici.
