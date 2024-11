Cimera:

(Escenografia apocalíptica

per a un inici de mil·lenni)

Sants, àngels i arcàngels,

diables, el Maligne en persona:

tots a peu dret a primera fila.

Capellans, bisbes,

polítics i directors generals:

asseguts a la segona.

Policies, militars, jutges,

televisions i diaris:

de genolls a la tercera.

Davant de tots ells, oficiant:

els Mercats.

Fora, a la plaça, la resta de mortals:

esperant.

(Del poemari De la desmemòria)

Veu de l’autor – Música: (In the Mind of Igor) Sacrifice. Nitin Sawhney, Jocelyn Pook

FOTOGRAFIA: Nosaltres, bé, gràcies