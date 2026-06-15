A cops de llapis

Un espai on mostrar algunes de les coses que faig, penso...

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    • Publicat el 15 de juny de 2026

    Cabòries en estat aforístic (9

    Monòlegs amb…

    … un ou ferrat
    —I pensar que podries haver arribat a ser pollet!

    … un plat de pernil
    —Pots haver estat un porc, però ningú ho diria.

    … un gos ajagut (en passar vora seu)
    —No dissimulis, sé que m’has vist.

    … el taüt
    —Només em fa nosa la certesa d’estar mort. Aquesta certesa que no em deixa viure.

    … la mort
    —És ben cert que sense tu no podríem viure.

    … Déu
    I si (en el pitjor dels casos) ets tu el que no creu en mi?

    (Del llibre La cua del peix que es mossega la cua)

    Veu de l’autor (Música: Rosario, Aldo Romano (Mélodies en noir &blanc)

    Dibuix: Racó de taula (tinta i aquarel·la sobre paper Guarro, 30x40cm)

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