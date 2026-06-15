Cabòries en estat aforístic (9

… un ou ferrat
—I pensar que podries haver arribat a ser pollet!
… un plat de pernil
—Pots haver estat un porc, però ningú ho diria.
… un gos ajagut (en passar vora seu)
—No dissimulis, sé que m’has vist.
… el taüt
—Només em fa nosa la certesa d’estar mort. Aquesta certesa que no em deixa viure.
… la mort
—És ben cert que sense tu no podríem viure.
… Déu
I si (en el pitjor dels casos) ets tu el que no creu en mi?
(Del llibre La cua del peix que es mossega la cua)
Veu de l’autor (Música: Rosario, Aldo Romano (Mélodies en noir &blanc)
Dibuix: Racó de taula (tinta i aquarel·la sobre paper Guarro, 30x40cm)