Cabòries en estat aforístic (7

… la meva ombra
—Hi vas tu o hi vaig jo, però un dels dos podria estalviar-s’ho.
… el del mirall
—Està clar que, sense aquest vidre que ens separa, tu no existiries.
… les ulleres
—Jo sense tu, malament. Però tu sense mi, explica’m: com ho veus?
… la porta de casa
—Surto un moment. Ara torno, vaig a buscar uns altres punts de vista.
… la cuina
—T’agafo un got i me’n vaig a dormir. Demà te’l torno.
… el calendari
—T’ho miris com t’ho miris, tens els dies comptats.
… un número del calendari
—No et facis il·lusions, tu demà ja pertanyeràs al passat, i jo encara seré en el present.
Veu de l’autor (Música: Living with war, Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY / Deja vu)
Fotografia: Ara que ve Sant Jordi