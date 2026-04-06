A cops de llapis

Un espai on mostrar algunes de les coses que faig, penso...

    • Publicat el 6 d'abril de 2026

    Cabòries en estat aforístic (7

    Monòlegs amb…

    … la meva ombra
    —Hi vas tu o hi vaig jo, però un dels dos podria estalviar-s’ho.

    … el del mirall 
    —Està clar que, sense aquest vidre que ens separa, tu no existiries.

    … les ulleres
    —Jo sense tu, malament. Però tu sense mi, explica’m: com ho veus?

    … la porta de casa
    —Surto un moment. Ara torno, vaig a buscar uns altres punts de vista.

    … la cuina
    —T’agafo un got i me’n vaig a dormir. Demà te’l torno.

    … el calendari
    —T’ho miris com t’ho miris, tens els dies comptats.

    … un número del calendari
    —No et facis il·lusions, tu demà ja pertanyeràs al passat, i jo encara seré en el present.

    Aquestes són unes de les 333 cabòries que trobareu al llibre 
    La cua del peix que es mossega la cua.

    Aconseguiu el vostre exemplar dedicat, i directament de l’autor:
    editaygrega@gmail.com

     

    Veu de l’autor (Música: Living with war, Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY / Deja vu)

     

    Fotografia: Ara que ve Sant Jordi

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de (Re)flexions | s'ha etiquetat en per Jacint Pau