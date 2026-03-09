Cabòries en estat aforístic (6

Geometria vital
Sí: la distància més curta entre dos punts és la línia recta. Però també és la més avorrida.
La funció
Quatre pirates amb pota de pal no fan una taula. Al mateix temps, tot i disposar de quatre potes, la taula no té cap necessitat de caminar.
Disseny
Qualsevol objecte trípode és més estable que cap mamífer de quatre potes coix d’una d’elles.
Urbanitat
La cadira és l’amfitrió perfecte: ens acull, ens suporta, escolta els nostres laments i, discretament, no diu ni piu.
Experts
Si volguéssim una opinió autoritzada respecte a culs, hauríem de parlar amb les cadires.
Al capdavall
L’invent de la cadira plegable es deu a un anònim prestidigitador que no va arribar a aconseguir fer-la desaparèixer completament.
(Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)
Veu de l’autor (Música: Vide , Patrick)
Fotografia: La curiositat