Cabòries en estat aforístic

Ai, els divorcis!
Amb cada nou divorci, no aprenem a escollir millor la futura parella, sinó que aprenem a adonar-nos més aviat que també ens hem equivocat amb la nova elecció.
Decebedor
Internet, les xarxes, ens mostren com la nostra pretesa unicitat no és tan única. Hi ha clons nostres per tot arreu.
Literatura vital
Per a alguns la vida és una novel·la; per a d’altres, un seguit de contes. Després hi ha els que no llegeixen.
Climatologia de les emocions
El temps refreda tantes coses… Algunes fins i tot les constipa.
Restrenyiments
No sempre les coses surten com un voldria, hi ha vegades que ni tan sols surten.
