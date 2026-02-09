A cops de llapis

    • Publicat el 9 de febrer de 2026

    Cabòries en estat aforístic

    Ai, els divorcis!

    Amb cada nou divorci, no aprenem a escollir millor la futura parella, sinó que aprenem a adonar-nos més aviat que també ens hem equivocat amb la nova elecció.

     

    Decebedor

    Internet, les xarxes, ens mostren com la nostra pretesa unicitat no és tan única. Hi ha clons nostres per tot arreu.

     

    Literatura vital

    Per a alguns la vida és una novel·la; per a d’altres, un seguit de contes. Després hi ha els que no llegeixen.

     

    Climatologia de les emocions

    El temps refreda tantes coses… Algunes fins i tot les constipa.

     

    Restrenyiments

    No sempre les coses surten com un voldria, hi ha vegades que ni tan sols surten.

     

    (Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)

    Veu de l’autor (Música: Waiting. Eleni Karaindrou, Maria Bildea

    Com aconseguir el vostre exemplar:

    • Directament de l’autor: editaygrega@gmaail.com

    Preu: 14 € + 2 € de despeses d’enviament

    • A la llibreria en línea de l’Editorial Numància: La cua del peix que es mossega la cua

