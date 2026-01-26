A cops de llapis

Un espai on mostrar algunes de les coses que faig, penso...

  • Qui sóc
  • Advertència
  • (Re)flexions
  • Contes, relats
  • Poemes
    • Publicat el 26 de gener de 2026

    Cabòries en estat aforístic

    Primer va ser el verb

    Va haver-hi un temps en què l’home encara no parlava. La dona, sí.

     

    El dilema de l’ou

    Què és primer, la circumferència o el radi?

     

    Nit infructuosa

    La nit en què el compte Dràcula torna sol al castell, de matinada, 

    amb un Bloody Mary a les mans.

     

    A pèl

    El fet que l’espècie humana hagi anat perdent el pèl al llarg 

    dels mil·lennis, devia ser la idea brillant d’un predecessor visionari 

    del moviment nudista actual. (Es podria parlar d’una presa de pèl?)

     

    El paradís

    Pocs plaers són comparables al de saber que ens quedem sols, 

    en el moment que ens apressa una ventositat; aquell segon previ 

    a deixar-la anar

     

    (Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)

    Veu de l’autor (Música: Georgia On My Maind, Oscar Peterson Trio (Night Train))

    Fotografia: La cua del peix que es mossega la cua 

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de (Re)flexions | s'ha etiquetat en per Jacint Pau | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent