Cabòries en estat aforístic

Primer va ser el verb
Va haver-hi un temps en què l’home encara no parlava. La dona, sí.
El dilema de l’ou
Què és primer, la circumferència o el radi?
Nit infructuosa
La nit en què el compte Dràcula torna sol al castell, de matinada,
amb un Bloody Mary a les mans.
A pèl
El fet que l’espècie humana hagi anat perdent el pèl al llarg
dels mil·lennis, devia ser la idea brillant d’un predecessor visionari
del moviment nudista actual. (Es podria parlar d’una presa de pèl?)
El paradís
Pocs plaers són comparables al de saber que ens quedem sols,
en el moment que ens apressa una ventositat; aquell segon previ
a deixar-la anar
(Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)
Veu de l’autor (Música: Georgia On My Maind, Oscar Peterson Trio (Night Train))
Fotografia: La cua del peix que es mossega la cua