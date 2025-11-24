A cops de llapis

Un espai on mostrar algunes de les coses que faig, penso...

    • Publicat el 24 de novembre de 2025

    Cabòries en estat aforístic

    Enteniment

    Està molt bé viure als núvols, però de tant en tant cal baixar a reparar els danys.

     

    Destinats

    N’hi ha –afortunats– que potser són amos del seu destí. Però la majoria no sabem on anem fins que ensopeguem amb el camí. De vegades massa tard.

     

    De flors i de culs

    També n’hi ha que neixen amb la flor al cul i n’hi ha que, més tard o més d’hora, aprenen a posar-se-li. Finalment, hi ha la resta, la immensa majoria, que van tota la vida amb el cul pelat. 

     

    Del camí

    Hi ha un camí al final de tot camí, que condueix a un altre camí. Si no succeeix així és que ens hem equivocat de camí.

     

    Del caminar

    Els viatges els hauríem de fer sempre només d’anada. De què serveix tornar?  

     

    Miratge

    Podem fer mitja volta i tornar per on hem vingut. Però mai no anirem enrere, sempre anirem endavant. 

     

    .(Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)

    Veu de l’autor (Música: The Front, Conor Walsh)

     

    Fotografia: Fora de lloc

