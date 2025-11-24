Cabòries en estat aforístic

Enteniment
Està molt bé viure als núvols, però de tant en tant cal baixar a reparar els danys.
Destinats
N’hi ha –afortunats– que potser són amos del seu destí. Però la majoria no sabem on anem fins que ensopeguem amb el camí. De vegades massa tard.
De flors i de culs
També n’hi ha que neixen amb la flor al cul i n’hi ha que, més tard o més d’hora, aprenen a posar-se-li. Finalment, hi ha la resta, la immensa majoria, que van tota la vida amb el cul pelat.
Del camí
Hi ha un camí al final de tot camí, que condueix a un altre camí. Si no succeeix així és que ens hem equivocat de camí.
Del caminar
Els viatges els hauríem de fer sempre només d’anada. De què serveix tornar?
Miratge
Podem fer mitja volta i tornar per on hem vingut. Però mai no anirem enrere, sempre anirem endavant.
.(Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)
Veu de l’autor (Música: The Front, Conor Walsh)
Fotografia: Fora de lloc