Cabòries en estat aforístic

Relativitat
Seixanta milions d’anys no són res comparats amb tota una vida.
Hi ha vegades que un sol dia ja és massa.
Matant o morint
És sorprenent que quan estem sense fer res es digui que estem
‘matant el temps’ quan, de fet, és el temps
qui amb tremenda precisió, ens va matant a nosaltres.
Alternativa
Tot i això, hi ha altres maneres de matar el temps:
estavellant rellotges contra la paret. Per exemple.
Volant
Diem que el temps passa volant, però l’únic que passa volant
són les mosques que ens envolten mentre estem badant
amb les nostres cabòries.
Compte
Qui més qui menys, ens passem un terç de la nostra vida dormint.
Vist així –i si vigilem amb qui dormim– som afortunats:
només ens queda un 66,66% de possibilitats d’espifiar-la.
(Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)
Veu de l’autor (Música: I got it bad and that ain’t good, Oscar Peterson Trio (Night Train))
Fotografia: El forat del temps