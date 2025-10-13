A cops de llapis

    • Publicat el 13 d'octubre de 2025

    Cabòries en estat aforístic

    Relativitat

    Seixanta milions d’anys no són res comparats amb tota una vida.

    Hi ha vegades que un sol dia ja és massa.

     

    Matant o morint

    És sorprenent que quan estem sense fer res es digui que estem

    ‘matant el temps’ quan, de fet, és el temps

    qui amb tremenda precisió, ens va matant a nosaltres.

     

    Alternativa

    Tot i això, hi ha altres maneres de matar el temps:

    estavellant rellotges contra la paret. Per exemple.

     

    Volant

    Diem que el temps passa volant, però l’únic que passa volant

    són les mosques que ens envolten mentre estem badant

    amb les nostres cabòries.

     

    Compte

    Qui més qui menys, ens passem un terç de la nostra vida dormint.

    Vist així –i si vigilem amb qui dormim– som afortunats:

    només ens queda un 66,66% de possibilitats d’espifiar-la.

     

    (Avançament editorial de: La cua del peix que es mossega la cua)

    Veu de l’autor (Música: I got it bad and that ain’t good, Oscar Peterson Trio (Night Train))

    Fotografia: El forat del temps

