A la vostra salut

Demà passat per a la majoria de la gent serà un dia de tants. Per a mi serà el tercer aniversari de la meva mort, un dijous al migdia. Un dijous com qualsevol altre fins al mateix instant que em va succeir la mort, des d’aleshores que és motiu d’aniversari. N’hi ha molts, aquí entre els morts, que no ho celebren; estan tan ensopits ara com ho eren en vida. Però jo sí que ho celebro, com en vida sempre havia celebrat l’aniversari del meu naixement. Són d’aquells petits detalls que t’alegren la no-existència. Ara, igual que abans, tot plegat consisteix a saber aprofitar els moments, les oportunitats: minut que passa, minut que no torna. Allà i aquí, exactament igual. Només es mor una sola vegada, perquè, doncs, no celebrar-ho! Està clar que aquí no hi ha allò de “…perquè ves a saber si ho podré celebrar l’any vinent…” No, aquí n’hi ha que ara mateix celebren el seu tretze milionèsim aniversari, i en tenen per a llarg. Però tant se val, cada any és diferent i un any més és un any més. O, no? A la vostra salut!

Veu de l’autor (Música: The Peacemakers: Healing Light, Karl Jenkins · Polyphony · Stephen Layton)

Fotografia: A cas l’ocàs