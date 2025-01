PROPÒSIT

Dona-li sentit,

compon un poema,

comparteix-lo en cadena;

un poema sentit,

que hi pose un gra d’arena

a l’obra d’un món,

on hi capiem tots,

on hi comptem tots,

en lligam d’entesa;

enxarxada bellesa

per donar sentit

al teu jo mentre alena.

Comparteix, lluita, crea,

per sentir-te el sentit.

A. P., gener 2025, Bétera (Camp de Túria).