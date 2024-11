Saps, això que te cante

alleuja el meu pesar,

que el crit per tant de dol

no el puc servar tancat.

La memòria de l’aigua,

la memòria del fang,

tanta aigua a la memòria,

la memòria dels tres anys.

Carraixet a la ferida

de la mare quan sent ruixar,

del metre i mig a la casa,

del fang que la feia plorar.

Al Carraixet en bicicleta,

desbocat brama l’aiguat,

aviat cal tornar a casa

per pujar l’haca i menjar.

Quin enrenou a l’andana

entre creïlles i tabac,

menjarem coca de llanda

que són les festes del Pilar.

La memòria de l’aigua,

que cerca el seu rieral,

sentint els crits de la mare,

la memòria dels tres anys.

Com plou no isques de casa,

no te’n vages a treballar,

que l’aigua té molta memòria

de com fer curt cap a la mar.

Els qui coneixem la terra

i estimem el veïnat

sabem on és el perill

i quan cal restar-ne a dalt.

Quatre llauradors guaitaven

la crescuda d’aigua i fang

i ara amb tants que ens manen

no hi tenen ulls ni cor ni cap.

Saps, això que te cante

alleuja el meu pesar,

que m’ennuega el plor

i no el puc deixar anar.

Per la memòria de l’aigua

i els estranys desmemoriats.

A. P., 2-11-2024.