Davant les retallades en drets del col·lectiu lgtbiaq+, naturalment dissident de la poc natural cisheteronorma, per part dels nous gestors de la dreta extrema al nostre país, que estan censurant llibres sobre el tema, eliminant la formació en diversitat sexoafectiva a l’escoles, cancel·lant serveis d’ajuda a aquesta població vulnerable, usurpant la seua representació social i controlant els seus espais de participació, de cara a un immerescut rentat d’imatge “rosa” (“pinkwashing”) que no els faça perdre vots, mentre mantenen i reforcen les estructures d’aquesta societat encara malalta d’homofòbia.

Davant la persecució i el càstig a què encara són sotmeses les persones del col·lectiu LGTBIAQ+ a vora una setantena de països, on es mantenen legislacions vergonyosament repressives, i fins i tot assassines, de la natural diversitat sexoafectiva.

Davant les agressions que pateixen arreu del món les persones que expressen lliurement la seua enriquidora afectivitat no heteronormativa .

Davant la lgtbifòbia de qualsevol mena que ens ofega.

Aquest 2024 a València, Orgull i resistència!

ORGULLÓS

Orgullós de ser com eres,

del que la vida t’ha donat;

escampant ta saviesa crides:

l’heteronorma no és natural!

Ens conforma l’herència dels pares,

som producte del caprici hormonal,

barreja d’Afrodita i Hermes,

Venus i Mart en còctel desigual.

No som ni home ni dona,

sinó sa expressió gradual.

No als rols que s’hi donen,

com cotilles, impostats!

L’expressió de gènere i sexe

és un continu il·limitat.

No és en blanc i negre,

sinó de colors com la realitat.

Roig, groc, daurat,

verd, blau o morat;

rosa, cafè, courenc,

olivaci o ambrat.

Compartim la festa

de la diversitat;

tots, nosaltres i ells,

eixirem guanyant!

A.P., Bétera, juliol 2023.