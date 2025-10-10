TV3 s’ha de disculpar amb els jueus de Catalunya i Balears.

TV3 ha destacat davant altres televisions públiques per la seva persistent campanya d’imatges, de procedencia no justificada, condemnant els jueus a la guerra de Gaza (o de Hamàs). Cada informatiu, cada mitja hora, durant molt mesos, imatges de nens trinxats, sense filtrar. No així de la guerra de Putin contra Ucraina o altres guerres molt importants.
Les conseqüències: atacs salvatges contra interessos “jueus” a Catalunya i símbols catalans com la Sagrada Familia o el Barça. Contra empreses que donen treball a molta gent, amenaces a sinagogues. També les recomanacions de la policia a la comunitat jueva, són prova del clima de terror generat.
S’ha importat la guerra entre Israel i els àrabs a Catalunya. Els únics beneficiats han estat una esquerra que estava en absolut descrèdit i que s’ha aferrat a la campanya del Genocidi a Gaza. I alguns polítics, com la molt “venerable senyora C” i algunes ONG’s amb un comportament carronyaire que han intentat augmentar els seus guanys aprofitant-se de la Gent gran que vivim al “Levante Espanyol”.
L’espanyolitzada TV3 s’ha de disculpar amb la població de Catalunya i Balears.
