TV3: Primer Espanya, primer el PSOE(PSC)

No calen moltes ratlles per descriure l’impacte dessolador que el govern de la regió catalana (155), del PSOE(PSC), ha tingut sobre els “media” públics a Catalunya. Està al servei de la idea que té Espana de Catalunya i els periodistes i tertulians s’hi han adapta a les mil marevelles (excepte algun cas). Mai abans avans aviem vist tants partits de l’Español i del Real Madrid com a l’actualitat. Els artistes espanols els magnifiquen tan com poden. Realment la TV pública a catalunya, actualment, fa fàstic.
Gràcies ERC, gràcies Colau! sense la vostra aportació no podriem caure tan avall.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!