Torrent de la Guineu: deixats de la mà de Déu.

Aquesta setmana,”balassera” al carrer Espronceda, la persona ferida també anava armada.
Per Sant Joan d’enguany, crim violent al carrer Trinxant.
Dissabte a la nit escampada de motos al carrer Espronceda: Jo en vaig comptar 4.
Dilluns migdia accident de motocileta al carrer Maria Claret cantonada Biscaia A les les 12:05 primera trucada a la guardia Urbana. A les 12:40, encara no han arribat.
Divendres passat a la plaça de la Renfe Meridiana una persona es desploma al aixecar-se d’un banc. La guardia Urbana arriba en menys de 10 minuts. El pacient desorientat parla en català i el policia en castellà. Davant de la dificultat del diàleg, el pacient comença a repetir ininterrompudament: Ambulància, Ambulància, Ambulància…..
