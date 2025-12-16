Cataluña fácil, para hispano hablantes.

Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

16 de desembre de 2025
Torrent de la Guineu: deixats de la mà de Déu.

Aquesta setmana,”balassera” al carrer Espronceda, la persona ferida també anava armada.

Per Sant Joan d’enguany, crim violent al carrer Trinxant.

Dissabte a la nit escampada de motos al carrer Espronceda: Jo en vaig comptar 4.

Dilluns migdia accident de motocileta al carrer Maria Claret cantonada Biscaia A les les 12:05 primera trucada a la guardia Urbana. A les 12:40, encara no han arribat.

Divendres passat a la plaça de la Renfe Meridiana una persona es desploma al aixecar-se d’un banc. La guardia Urbana arriba en menys de 10 minuts. El pacient desorientat parla en català i el policia en castellà. Davant de la dificultat del diàleg, el pacient comença a repetir ininterrompudament: Ambulància, Ambulància, Ambulància…..

