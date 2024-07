Spain: Masclisme i manca de drets a les federacions esportives.

Ahir sortia a la premsa l’escandalosa prima que cobraran els jugadors de la selecció d’Spain de futbol.

Evidentment la prima és pels jugadors homes, perquè a les dones els han donat una patada al cul per guanyar campionats del mateix nivell. El tema te, ben segur recorregut judicial, però ningú no hi posa fil a l’agulla.

* * *

Però a les federacions petites també couen faves. Per exemple la Federació Catalana d’Espeleologia, fa 10 dies que ha celebrat el campionat de Catalunya de Tècniques de Progressió Vertical i encara no ha publicat les actes amb els resultats. Ha repatit medalles per a la classificació española, però sense classificacións que els esportistes puguin consultar. A la pagina web de la federació cap noticia, malgrat els dies que han passat. Els clubs esportius no podem fer cap comunicat ni felicitar als esportistes, perquè no sabem en quina posició han quedat en el Campionat de Catalunya. No és el primer cop que passa i afecta reiteradament a les categories femenines més concurrides. Tracte preferencial i submís vers els esportistes de fora i “cosses al cul” per als esportistes locals.