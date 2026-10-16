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Reflexiones de Ignasi de Yzaguirre +Vilaweb

16 d'octubre de 2026
Torrent de la Guineu
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Residència per a estudiants Madrilenys, NO! A Navas NO!

Motius per a refusar la construcció d’una residència d’estudiants Madrilenys, al Torrent de La Guineu-Navas:

1.- Per la tensió poblacional a que està sotmès aquest barri, amb una densitat de més 500 habitants per hectària.

2,- Per la tensió linguística, doncs farà més residual el català en una zona que estava tensionada des del Franquisme, i pel quartel de la guardia civil i la presència Salesiana i la tensió emigratòria.

3.- Per la Tensió hidrològica, doncs la residència en questió es construirà a la llera del torrent de la Guineu deixant només 4,6 metres d’amplada pel pas de l’aigua, (fa menys d’una setmana que a Granollers han plogut 300 litres per metre quadrat).

És una imprudència i un abús.

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