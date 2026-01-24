Cataluña fácil, para hispano hablantes.

24 de gener de 2026
RENFE: Un tracte colonial (4): Volem Bisbes Catalans!

La revolta sindical i política del maquinistes de la Renfe, organitzats per un sindicat español, a propòsit dels greus accidents ferroviaris a Espana i també a Catalunya, mostren les dificultats del traspàs de “bona fe” dels trens de la RENFE a Catalunya. Ni tant sols amb el govern 155, amb el que ens ha castigat ERC.

Aquest maquinistes ja havien protagonitzat protestes anticatalanes amb anterioritat.

Intentar un traspàs, sense presupost, de maquinari i infraestructures, servirà només per a centrifugar les culpes del desastre colonial al que ens té sotmès el poder desde Madrid en matèria de transport ferroviari.

