RENFE: Un tracte colonial (4): Volem Bisbes Catalans!

La revolta sindical i política del maquinistes de la Renfe, organitzats per un sindicat español, a propòsit dels greus accidents ferroviaris a Espana i també a Catalunya, mostren les dificultats del traspàs de “bona fe” dels trens de la RENFE a Catalunya. Ni tant sols amb el govern 155, amb el que ens ha castigat ERC.
Aquest maquinistes ja havien protagonitzat protestes anticatalanes amb anterioritat.
Intentar un traspàs, sense presupost, de maquinari i infraestructures, servirà només per a centrifugar les culpes del desastre colonial al que ens té sotmès el poder desde Madrid en matèria de transport ferroviari.
