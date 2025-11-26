Raúl Araujo ho ha tornat a fer.

És la segona vegada que l’expulsen a la primera part d’un partit molt important o fins i tot, decisiu (contra el PSG en la champions 2023-2024). Aquesta segona vegada és culpa del Barça F.C. perqué aquest home, el Barça se l’hauria d’haver tret de sobre.
La possibilitat de suborn no és nul.la, i amb una vegada ja n’hi ha prou.
No hem d’oblidar que España està en “guerra gris” contra els catalans, valencians i baleàrics i que a”fora” d’españa ha de recòrrer a mètodes diferents dels habituals.
La Champions d’enguany no està perduda encara. Que no passi una tercera vegada.
