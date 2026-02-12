Que la propera revisió del pla INUNCAT inclogui el domini hidràulic del Torrent de la Guineu. (BCN)

Vocalia de Salut i Medi ambient.
Associació de Veïns i veínes del Torrent de la guineu –Navas
En el marc de la revisió del Pla Inuncat 2025, tal com es va acordar en la comissió plenària de PROTECCIÓ CIVIL, de 22 de desembre de 2025…….
SOL.LICITEM que l’ajuntament de Barcelona inclogui el domini hidràulic del Torrent de la Guineu que travessa aquest districte municipal, en les tasques relatives al Pla INUNCAT i que sigui valorat per qui correspongui, amb la finalitat de poder donar les recomancions oportunes a la població, en relació al canvi de règim de pluges del mar Mediterrani.
Audiència pública
Districte de Santandreu
Barcelona 10 de febrer de 2026
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!