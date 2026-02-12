Cataluña fácil, para hispano hablantes.

12 de febrer de 2026
Torrent de la Guineu
Pobresa Energètica: Torrent de la Guineu BCN (2)

Comparativa entre la despesa elèctrica i la de gas en una llar estandar de dues persones adultes que viuen a Barcelona. Inclou les factures dels darrers 5 anys. En blau la línea de tendència del preu de l’electra. En roig la línea de tendència del preu del gas.

Tots els electrodomèstics inclòs el forn, funcionen amb electra; la calefacció, cuina i aigua calenta, amb gas. No hi ha renta-vaixelles ni secadora.

 

Reflexió: Sembla molt arriscat apostar per la electricitat exclussivament.

El preu del Gas està controlat per les grans petrolieres mundials i les elèctriques per grans empreses españoles sense gaires miraments.

